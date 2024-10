“Aunque a algunos les de cringe”: Rodolfo Carter celebra la elección de Daniel Reyes en La Florida con baile que se viralizó en redes sociales

“¡Ganamos! Y disfrutamos bailando aunque a algunos les de cringe”, escribió el feliz alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en sus redes sociales, para celebrar que su “apadrinado” Daniel Reyes ganó la elección con un 52,63% de los votos frente al 29,39% de su más cercano competidor, Nicolás Hurtado, y será su sucesor en el sillón edilicio de la comuna.

La celebración a la que apuntaba el alcalde Carter tenía que ver con el video del baile -con coreografía incluida- que hace unos días habían subido a las redes y que ahora volvieron a hacer luego que se confirmara el triunfo de Daniel Reyes, todo al ritmo de la boy band de fines de los 90 y principio de los 2000, Backstreet Boys.

Así, en el registro se ve cómo, haciendo un “lipsing”, aparece Rodolfo Carter en primera fila, seguido por Daniel Reyes y un grupo de adherentes que bailan y cantan la canción “I want it that way” que popularizó la boy band estadounidense en 1999.

El video, se viralizó rápidamente y acumuló una serie de comentarios que se dividieron entre críticas, elogios y burlas de los seguidores.

“Felicitaciones Alcalde Carter!!! Es todo un ejemplo de fuerza y por sobretodo coraje!!!”, “Llegaron los bailarines de la Cathy Barriga”, “Me da cringe pero, me dan más cringe los que nos gobiernan ahora así que prefiero ver esto”, “Con razón había el medio taco en la calle Paraguay!” y “Espero que tengan más coordinación en el trabajo” fueron algunos de los dispares comentarios que acumuló la publicación, además de miles de “me gusta”.

Daniel Reyes logró imponerse en La Florida con el 52,63% de los votos, de la mano de Rodolfo Carter -quien tiene aspiraciones presidenciales-, manteniendo así a la popular comuna en manos de Chile Vamos, aunque postuló como independiente.