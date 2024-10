Checho Hirane se enojó con Puente Alto tras derrota de Karla Rubilar: “Se la están farreando y después no aleguen”

Durante la noche de este domingo, todas las radios de noticias y en general los medios de comunicación, estaban con su mirada en una sola cosa: los resultados de las elecciones municipales 2024. En ese contexto, Checho Hirane, se descargó contra los puentealtinos en “Conectados” de radio Agricultura, tras la derrota de Karla Rubilar y el triunfo de Matías Toledo.

PUBLICIDAD

“Por lo que acabo de escuchar, el que va ganando en Puente Alto viene del mundo del skate. Ya elegimos en Maipú a una bailarina que bailaba en Mekano, una administración horrible. ¿Por qué ustedes creen que podía administrar bien una persona que no tiene ninguna experiencia?”, partió diciendo.

Agregó que “no quiero decir que una persona que venga del mundo del skate no pueda ser un buen alcalde, pero los antecedentes muestran que no tiene los méritos ni la preparación para serlo”.

“Yo le digo a los amigos de Puente Alto, que se están farreando a una tremenda alcaldesa, se la están farreando y después no aleguen”, manifestó molesto y agregó con mayor enojo luego, que “después no aleguen, porque ustedes son los principales culpables de las autoridades que tenemos. Ustedes eligieron a Gabriel Boric y a todo su elenco de ineptos que nos gobierna, entonces después no se anden quejando que no hay pega o no hay seguridad”.

La derrota de Rubilar

Luego de conocerse un porcentaje considerable de votos, Rubilar salió a reconocer la derrota, manifestando que “lo cierto es que nosotros lo dimos todo, hicimos una campaña extremadamente limpia, algunos nos criticaron por no defendernos de todas las acusaciones que nos hicieron, de todas las mentiras”.

Precisó que “la verdad es que yo soy cristiana, yo creo que uno tiene, cuando lo ataquen, devolver solamente bendición. Algunos me critican por no haber salido responder todas y cada una de las acusaciones que tuvimos hasta el día de hoy”.

“Yo espero que haga una gestión no de la forma que hizo campaña”, precisó, refiriéndose a Toledo. “Yo al menos me voy en paz porque creo haber hecho la campaña que los vecinos de Puente Alto merecían, una propuesta de ideas, sin ataques, tratando de ser la alcaldesa de todos y de todas”.

PUBLICIDAD

Quién es Matías Toledo

Matías Toledo Herrera, de 34 años, es uno de los fundadores de la popular Coordinadora Social Shishigang, donde probablemente uno de sus miembros más conocidos es el cantante urbano Pablo Chill-E. Sin embargo, el trabajo de la organización va más allá y es reconocida por su obra social en distintos campamentos y tomas en Santiago.

Así, para poder competir en las actuales elecciones, Toledo Herrera tuvo que juntar las firmas, llegando a inscribir su candidatura independiente tras reunir más de 6.200 patrocinios.

Tras emitir su sufragio en Puente Alto, Matías Toledo señaló a la prensa que estaba en el local de votación que su objetivo es recuperar la comuna y terminar “con la corrupción y abandono que hemos visto”.

“De una vez por todas, como les decía anteriormente, vamos a recuperar la comuna de Puente Alto y se van a acabar los 25 años de corrupción y abandono que hemos visto. En sectores totalmente desatendidos, con microbasurales, calles destruidas y sin equipamiento, en un municipio centralizado que solo ha trabajado para unos pocos. Hoy esperamos que, con el voto obligatorio, esto pase a la historia”, señaló Toledo tras votar en Puente Alto.