“Termina siendo la peor experiencia”: Carla Jara se une a reclamos de vocales de mesa contra el Servel

Como un trabajo “inhumano”. Así lo definió Carla Jara tras cumplir con el deber cívico en su rol como vocal de mesa, durante las elecciones municipales 2024. Esto, luego de terminar la lectura de votos a altas horas de la noche, debido a la gran cantidad de candidatos que se presentaron como alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores.

“Siendo las 23:00 nos tomamos una pausa porque ya estamos chatos. Seguimos contando votos y aún nos faltan los concejales, no puede ser que no haya límite de candidatos, es inhumano estar revisando más de 1.200 votos”, reclamó en su cuenta de Instagram.

Si bien, también compartió imágenes realizando con gusto el trabajo, tras ser designada por el Servicio Electoral (Servel), señaló que para la próxima oportunidad se excusará para dar un paso al costado.

“Empezó como una buena aventura y termina siendo la peor experiencia! Pa la otra me excuso!!”, publicó junto a unos emojis de caritas riéndose. “Fuimos un buen equipo los 3, ahora seguimos el conteo!!!”, agregó.

Reclamos contra el Servel

Pero, su reclamo no fue el único, puesto que varios cibernautas reportaron haber estado hasta altas horas de la madrugada, debido al conteo de votos. Algunos criticando que no recibieron ningún tipo de ayuda del Servel, ni colación.

“Mi hija dicen que tienen hasta las 2 o 3 de la mañana... tiene 20 años y no comen desde la una de la tarde... me parece una vergüenza y no les dieron ni un café para seguir webiando allá”, “Buen día yo sal vocal de mesa y de verdad es un proceso muy agotador espero, lo puedan cambiar !! Terminamos muy cansados!! Lo peor que los votos de los CR eran mas blancos y nulos”, “mi hijo jefe de local llego a las 06:00 am tratando de cuadrar las actas. Llego a dormir un poquito para ir a la U. Debemos actualizarnos y hacer voto online con clave única y tener mesas por si alguien no tiene o no sabe cómo usarlas”.