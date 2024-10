“Una persona que es abusador...”: La crítica de Sandy Boquita con alcalde reelecto por amplia mayoría

“La culpa no es del chancho sino del que lo alimenta”. Con esas palabras la argentina Sandy Boquita lamentó la reelección del candidato a alcalde por Colbún, Pedro Muñoz Osses, a quien denunció por acoso sexual durante un evento ocurrido el año 2014, recibiendo sus disculpas públicas 10 años después.

PUBLICIDAD

La empresaria y exmodelo discotequera cuestionó que fuese elegido nuevamente en el cargo, a considerarlo “un abusador” que “compra” los votos de los adultos mayores.

“Vi que ganó con amplia mayoría, porque él ‘compraría’ los votos con galones de gas, torta y alimento. Lo entiendo, porque lamentablemente cuando la gente tiene necesidades, no les queda otra que tomar lo que le están dando. Pero no están mirando que tendrían mucho más, si no se roban los recursos de la Municipalidad”, dijo a este medio, en relación a los gastos realizados por el jefe comunal en eventos multitudinarios.

“Me parece que una persona que es abusador, que además lo aceptó y pidió unas disculpas falsas con llanto, solamente porque tenía la tele adelante -porque tuvo 10 años para pedir esas disculpas sin tele adelante- me hubiese gustado que no siguiera en un cargo, porque acá la ética no existe”, sentenció.

Las disculpas del alcalde

“Lamentablemente, no fue a tiempo y como me hubiese gustado, que sea de forma desinteresada. Obviamente, lo hizo porque se postuló a la reelección, y eso se lo pude decir”, expresó la exmodelo tiempo atrás.

En el mismo mensaje, Sandy Boquita afirmó: “Si no fuera por la exposición mediática, no lo iba a hacer”, dejando claro que no cree en la sinceridad de las palabras del jefe comunal. Además, la exmodelo compartió lo difícil que fue recibir esta llamada, señalando que se sintió abrumada por las emociones tras cortar la comunicación. “Me da mucha rabia todo esto. Cuando corté la llamada, me puse a llorar. Por suerte estaba mi mamá”, confesó.

“Él me quería demandar por injurias y calumnias. Yo tuve que pagar un abogado particular para poder defenderme”, explicó, revelando que la batalla legal fue una carga personal para ella durante años.

La empresaria compartió otros detalles sobre el contenido de las palabras emitidas por el alcalde de Colbún. “Me decía que es humano, que se equivocó, y que es una cruz que cargó todos estos años”, reveló.