“Finalmente ha dejado de sufrir, ha encontrado el descanso”: Paty Maldonado le envia mensaje a Cata Pulido tras muerte de su hijo

Durante la tarde del recién pasado miércoles, Cata Pulido comunicó la triste noticia que su hijo, Sasha Von Knorring, falleció a sus 28 años tras permanecer varios días en la UCI, en estado de coma. En este contexto, es donde Paty Maldonado le envió unas palabras de apoyo a su amiga y colega en este difícil momento.

A través de una publicación en sus redes sociales, fue la misma actriz quien dio detalles de la situación: “Mi niñito de oro. Mi caballero buen mozo y atento. No tengo palabras para darle gracias a la vida por haberme escogido como tu mamá”.

“Sé que estarás con Juancris y con todos los rockeros que tanto te apasionaban (incluso Gatito Alquinta, quien te regaló tu primera guitarra y no soltaste nunca más) Carita de Ángel, gracias por cada minuto que nos regalaste. Sé libre, vuela alto. Hasta pronto amor mío. Nos encontraremos y nos abrazaremos cagados de la risa. Me faltará mi compañero de recitales. Pero cada vez que escuche nuestros temas, estarás presente conmigo. No me cansaré de decírtelo nunca. Te amo, Te amo, Te amo”, fueron parte de las palabras de Pulido en la plataforma.

Cabe recordar que el diagnóstico de Sasha era reservado, solamente se tenía conocimiento de que se estuvo más de dos semanas en la UCI de la Clínica Dávila luego de que su madre pidiera donadores de sangre.

Según información que consignó el portal Glamorama, la gravedad de su situación se debió a “un cuadro que afectó a uno de sus órganos y se extendió a otros, generando una gravedad general”.

Por su parte, el diseñador chileno Rubén Campos, quien es amigo cercano de la actriz, declaró a LUN que Sasha habría sufrido una “falla multisistémica”.

El mensaje de Paty

Ahora, Patricia Maldonado quiso dedicarle unas palabras públicas a Pulido: “Querida amiga, estoy contigo en este dolor inmenso que sientes. ¿Cómo consolar a una amiga que ha perdido lo más valioso de su vida, a un hijo?”, escribió en su cuenta de Instagram.

En esa línea, añadió que “solo quiero decirte que Sasha finalmente ha dejado de sufrir, ha encontrado el descanso que tanto merecía, y espero que la vida te brinde la paz que necesitas. Te quiero mucho”.