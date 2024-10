“Hay veces que apoyar o condenar a alguien es tan injusto”: Karol Lucero lanza reflexión sobre el caso Jorge Valdivia

Karol Lucero vuelve a llamar la atención de los medios tras lanzar una reflexión sobre el caso de Jorge Valdivia, quien en estos momentos se encuentra en prisión preventiva tras ser acusado de presunta violación.

PUBLICIDAD

El momento se dio cuando el exanimador se encontraba como invitado en el programa “Con Dios y ley”, conducido por el exdirector ejecutivo Vasco Moulian.

En este episodio del espacio de Canal Vive contaron con la presencia del excandidato presidencial Eduardo Artés, la excandidata a concejala y feminista, Verónica Ávila y el exchico Yingo, quienes además de analizar los resultados de las recientes elecciones municipales del pasado fin de semana del 16 y 17 de octubre, también discutieron sobre las implicaciones de los últimos casos de abusos sexuales que están siendo investigados en el país, haciendo referencia al exsubsecretario Manuel Monsalve y el exfutbolista Jorge Valdivia.

En este contexto, es donde Lucero habló sobre la actual situación que enfrenta el exfutbolista de Colo Colo.

¿Qué dijo Karol?

“Lo conozco, he compartido con él. Me sorprendió profundamente lo que ocurrió”, aseguró de entrada en el programa.

“Aquí es súper importante que exista una investigación, y me parece sumamente importante que los medios, los que somos comunicadores, no nos pronunciemos cuando no tenemos antecedentes al respecto, eso hay que dejarlo en manos de la justicia, hay veces que apoyar o condenar a alguien es tan injusto como el caso mismo”, señaló el exlocutor radial.

De igual manera, Karol destacó la importancia del proceso judicial y que espera que mejore en estos casos: “Ojalá la justicia actúe y esté a la altura. Cuando hay una víctima a la que no le creen o que no hay la justicia que se espera, es porque algo está funcionando mal y lo que funciona mal es lo que estamos esperando que mejore que es la justicia” expresó.