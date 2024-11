“No me encuentro en buenas condiciones”: Jorge Aldoney preocupó a seguidores con complejo estado anímico

Desde hace unos días que el exparticipante de Gran Hermano, Jorge Aldoney, viene revelando a sus seguidores que no está pasando por un buen momento anímico. Primero escribió un largo texto en sus historias de Instagram, donde señalaba que se encontraba decepcionado de algunas personas y luego subió un video, confirmando que no participaría en el concurso Mister World 2024.

“Me he decepcionado mucho de otras personas, pero siento es parte de este juego”, agregando que le gusta estar solo para no “molestar” al resto. Pero, aclaró también que “no soy una persona fría, las cosas me duelen también. Me duele la apatía, que crean cosas de mí que no son, que piensen que no siento, que no quiero, que no amo, lloro igual que todos, y últimamente lo hago súper seguido. No merezco que nadie piense que soy una mala persona”.

Incluso, dijo que “a veces siento que era más feliz antes de todo esto y si pudiera volver atrás, no entraría a ese reality, pero lo hecho, hecho está. Todo esto aprendizaje. No voy en buenas condiciones mentales a este desafío y eso me duele. Pensé varias veces en no ir. Siento que nadie pensó en eso, en que había que cuidarme. Pero no importa, tengo harto pecho para ponerle a las balas y lo saco adelante, me da igual. Sigan hablando, desconociéndome y creyendo lo que quieran”, publicó.

Jorge Aldoney se baja del Mister Mundo

Producto de ello, ahora confirmó que no iba a participar del certamen y decidió no viajar a Vietnam, país donde disputaría el título de belleza.

“Lo he pensado mucho, y tomé la decisión a último momento”, reconoció el modelo, quien sería despedido a las 21 horas en el aeropuerto. No me encuentro en buenas condiciones, no estoy al 100%.. Si yo saliera afuera a llamarme Jorge Aldoney solamente, lo podría hacer. Pero siento que el llamarme Chile afuera, merece mucho más y en estos momentos siento que no puedo hacerlo. En verdad, tomé la decisión que siento que es la más sana para mí”, sostuvo Espero que lo entiendan, y les agradezco, sobre a todos los fandoms (...) Tomé la decisión hace media hora y el vuelo es a las 23:00. Espero que me perdonen y en verdad muchas gracias por todo”, sentenció.