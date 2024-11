“El pueblo ayuda al pueblo”: Hijo menor de Leonardo Farkas comparte campaña solidaria para los afectados por las lluvias en Valencia

Una vez más Farkas volvió a hacer noticia con un nuevo acto solidario. Eso sí, en esta ocasión no se trata del reconocido Leonardo, sino que de su hijo Daniel Farkas, puesto que a través de redes sociales dio a conocer la cruzada para ir en ayuda a los afectados por las intensas lluvias que atacaron a Valencia, España.

Específicamente, fue mediante su perfil de Instagram donde el primogénito del filántropo publicó una serie de fuertes imágenes de la devastadora catástrofe que sufrió la ciudad europea. Sin ir más lejos, estas precipitaciones han dejado hasta el momento 200 personas fallecidas y una decena de desaparecidos

De esta manera, el joven de 18 años, siguiendo los pasos de su padre, acompañó este post con un conmovedor escrito: “Como un extranjero en tierras lejanas, este pueblo y su gente me han acogido como familia cuando he vivido tan lejos de la mía. Me han contagiado con sus valores de disfrutar la vida acompañado y me han llenado el corazón con su cariño, amor… y paella ”.

Sumado a esto, Daniel, en una suerte de explicar la situación que vive el pueblo español, detalló que “espero que este ‘post’ pueda informarle al que no sepa del horror que se está viviendo acá desde hace unos días, cuando llegó la Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos). Ya se ha ido la mayoría de la tormenta, ahora toca reconstruir. Los pueblos al sur y al rededor de la ciudad han sido destrozados... demasiada gente muerta; ni sé cuántos desparecidos pero serán miles, y la comunidad valenciana necesita todo el apoyo posible”.

Y como si lo anterior fuera poco, el hijo menor de Leonardo Farkas aclaró su situación desde España : “Personalmente estoy bien gracias a Dios, pero hay muchos que conozco que no han tenido esa fortuna y lo han perdido todo... y demasiados más que aún están viviendo esa película de horror”.

“Es re lindo ver cómo la gente acá ha ido a ayudar en seguida y acá tienen uno más... ojalá el que vea esto en Chile, o donde sea en el mundo, puede sumarse en cuanto pueda también”, sentenció.

El llamado a ayudar de Daniel Farkas

Además de lo compartido por el joven, hizo una invitación abierta para quienes puedan y tengan el deseo de ayudar, subrayando que se puede realizar a través del siguiente link: https://gofund.me/1290ac7d.