“La peleo, la lucho”: Pedro Ruminot reveló que desde los 15 años padece depresión

Pedro Ruminot estuvo como invitado en el programa “Al piano con Lucho”, en donde reveló un desconocido diagnóstico médico del cual nunca había hablado públicamente.

En la conversación con Luis Jara, el humorista abordó el cáncer que superó hace algunos años. De pasada, confesó que en estos momentos se encuentra luchando con una compleja depresión.

“Me he tenido que arreglar y me voy a tener que seguir arreglando. Llevo en terapia como 15 años y sigo yendo (...) Lo necesito y necesitaba sanarme de dolores, porque además yo no veo el dolor, la pena o cosas malas que me pasan como un karma o que voy a andar por la vida diciendo ‘me pasó esto y estoy sufriendo’. Además yo tengo depresión, siempre he tenido depresión”, declaró en el programa del cantante, aclarando que es “endógena”.

Posteriormente, reveló que hubo una persona que lo ayudó mucho a sobrellevar esta situación y esa fue Eduardo Bovallet.

“Lo escuchaba todos los días. Si hay una persona a la que le agradezco en la vida, a Bonvallet”.

“Me ponía los guantes en el colegio, ponía los audífonos por acá, escuchaba el personal stereo en esos años, y lo escuchaba. Y sentía que me sentía cada vez mejor. De hecho, cada vez que no me siento muy bien lo pongo en Youtube y lo escucho. Te juro”, reveló, dando a entender que sigue siendo su lugar seguro en algunos momentos de su vida.

En esa línea, explicó algunos episodios y aseguró que “ahora, obviamente hay días malos, pero no estoy dispuesto a ceder ni a rendirme. Hay días que me levanto y estoy así ‘vamos, vamos, vamos’. Hay gente que no puede y tiene que medicarse. Yo varias veces me he medicado”.

“Cada día que me levanto digo ‘no me voy a rendir’, sí esto es una batalla diaria, y con todo lo que significa ser yo, con mis problemas, mi historia, mis penas, mis alegrías, pero no estoy dispuesto a que mis niños me vean mal y le doy la pelea”, sentenció en el espacio de TV+.

El mensaje de Pedro

Tras esta entrevista, Pedro Ruminot generó un impacto en sus seguidores, quienes le mandaron mensajes de cariños a través de sus redes sociales.

En este contexto, es donde el comediante nuevamente se refirió a la situación: “Me han llegado un montón de mensajes por la entrevista que le di a Lucho Jara donde hablé de la depresión, pero yo estoy súper bien”, aclaró de entrada.

“Obviamente hay días que no son tan buenos, pero igual la peleo, la lucho. Hay épocas donde está complicada la cosa y bueno, hay que al psicólogo que te deriva al psiquiatra y hay que medicarse”.

“Está todo bien, tengo una familia linda, tengo mis hijos, mis mascotas... Muchas gracias por la preocupación, es un tema que tengo que lidiar desde que tengo 16 años, y a veces pasa por buenos momentos y otros no tanto, pero yo siempre doy la pelea y obviamente, es un tema que trato de tenerlo controlado, aunque no es parte fundalmental de mi vida y no me centro sólo en eso”, expresó mediante una historia en su cuenta de Instagram.