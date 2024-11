“Me acosté a su lado y después de verlo sufrir tanto...”: Cata Pulido reveló cómo fueron los últimos momentos que pasó con su fallecido hijo

Cata Pulido está pasando por un complicado y triste momento personal, y es que la actriz se encuentra enfrentando la dolorosa muerte de su hijo mayor, Sasha.

Cabe recordar que el joven falleció el pasado 30 de octubre, esto luego de encontrarse varias semanas internado en la Clínica Dávila tras un complicado cuadro de salud.

De hecho, fue ese mismo día donde la comunicadora confirmó la muerte de su retoño a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

“Mi niñito de oro. Mi caballero buen mozo y atento. No tengo palabras para darle gracias a la vida por haberme escogido como tu mamá. Eras demasiado sensible y bondadoso para este mundo. Viviste a concho y tan intensamente. La materia se transforma y estaremos más juntos que nunca”, fueron parte de las palabras de Cata Pulido.

Pulido está en paz

En este contexto, es donde diversos cibernautas le han mandado todo su apoyo y muestras de cariño en este duro momento. De hecho, una usuaria llamó la atención de la exparticipante de “Palabra de Honor” tras pasar por una situación similar, por lo que Pulido decidió responderle y le reveló cómo fueron sus últimos momentos junto a Sasha.

“Ay, mi reina... Es durísimo, pero mi consuelo es que estas 3 semanas en la UCI lo abracé, besé, olí, peiné y le hablé todo lo que quería decirle”, escribió.

Además, recordó que en este último tiempo “le canté nuestras canciones, me acosté a su lado y después de verlo sufrir tanto, tuve el valor de decirle que si quería partir, lo hiciera”.

“Lo recibí en mis brazos, y la vida me dio el regalo de que se fuera en mis brazos también. Por eso estoy tranquila y en paz. Sentí y viví su último aliento agarrando su manito. Ya no sufre más. Eso me da paz... te abrazo mamita linda”, cerró Pulido en la plataforma.