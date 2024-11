Pareja de Arturo Vidal se aburrió y desmintió furia supuesta amistad con testigo de fiesta de jugadores de Colo Colo

La novia de Arturo Vidal, Sonia Isaza, sacó el habla luego de la denuncia que una mujer presentara en contra de jugadores de Colo Colo, entre los que está en “King”. Esto porque acusa que fue drogada en un bar de Vitacura, donde todos compartían, y además, asegura que fue agredida sexualmente.

¿Pero qué dijo la modelo fitnees? Bueno, usó su plataforma de Instagram para a través de stories, negar que sea amiga de la influencer venezolana que contó su versión de los hechos y que dijo haber cuidado toda la noche a la denunciante, hasta que su hermana la fue a buscar.

“Los que me conocen, saben que a mí no me gusta la polémica yo trato de mantenerme al margen de todo porque qué pereza, que lata, o sea que mamera todo eso, pero de verdad ya hoy o sea estoy hasta aquí y están hablando mierda, que se estén metiendo conmigo cuando yo nunca me meto con nadie”, comenzó diciendo.

Señaló que “ahora supuestamente la chica que sale hablando del problema que hubo es amiga mía, me tienen que mostrar con pruebas que ella es amiga mía, porque no la conozco, en mi puta vida la he visto, entonces por favor dejen de estar hablándolo, de verdad no me gusta, de verdad no me gustan los chismes, no me gusta la polémica, juro trato de mantenerme fuera de todo eso pero ya estoy de verdad, o sea me parece el colmo de los colmos que estén inventando tanta mierda”.

“Yo no me meto con nadie, así que por favor suéltenme que yo no les hecho nada (...) Dios mío bendito que eso eso de andarle haciendo daño a la gente y tantas ganas de estar inventando”, terminó.

¿Quién es la joven testigo venezolana?

La modelo venezolana Sile Sajor, dijo que “me veo en la obligación de tener que dar de declaraciones y contar mi versión de lo que pasó. La niña estaba yendo al baño muy ebria, había barra libre, era una junta, una celebración como cualquier otra, no tiene nada de malo. Lo malo es cuando uno consume alcohol sin responsabilidad y sin cuidado”, comenzó diciendo.

Aseguró que la denunciante “mezcló tequila, mezcló no sé cuántos copetes, pero de verdad que estaba muy ebria, estaba vomitando y yo, yo personalmente, yo estuve ahí para cuidarla, o sea tuve toda mi disposición hacia ella, yo me tomé la tarea incluso de llamar a la mamá la mamá, llamó a la hermana, la hermana ahí estuvimos hablando, yo le dije que tranquila que yo la estaba cuidando, que no pasa nada”.

Sajor indicó que “en ningún momento se acercó Arturo Vidal, o sea lo que más me impresiona es que digan agresión sexual, o sea yo estuve ahí desde el minuto cero, cuidándola, protegiéndola, dándole agua, dándole leche caliente caliente, limpiándola, limpiándole el vómito, o sea yo me hice responsable, cuando yo ni siquiera la conocía, o sea, yo no sé con quién ella llegó allá, yo no sé nada”.