Marcial Tagle criticó gestión de Gabriel Boric: “No fue todo lo que creímos que iba a ser y eso es frustrante”

El actor Marcial Tagle conversó en Radio Futuro sobre su vida laboral, personal, pero también de la contingencia nacional, abordando incluso política.

PUBLICIDAD

Refiriéndose al desempeño del Presidente Gabriel Boric, Tagle aseguró con desazón que “lo ha hecho más o menos, no ocurrieron las cosas que pensamos que iban a pasar. Los temas grandes, hospitales, pensiones”.

“Le creímos y finalmente tenían poca experiencia”, señaló Tagle sobre el actual mandatario y el manejo que ha tenido su gobierno. “No fue todo lo que creímos que iba a ser y eso es frustrante”, añadió.

“Le creímos, fuimos a Plaza Italia, hicimos el video y toda la vaina y finalmente no tenía experiencia, se condorean, como todos se pueden condorear, enfrentaron al país en un pésimo momento, en crisis mundial, después de un Estallido Social, después de una pandemia, pero no fue todo lo que pensamos”, dijo el actor.

Tagle también comentó que siente que en el país hay una “sensación de no avanzar” y fue aún más tajante al afirmar que “estamos en un hoyo”. “Me gustaría que mis hijos salieran de acá, que vivieran otras cosas”, sentenció.

No es el único actor decepcionado

Amparo Noguera, en la misma radio hace un par de meses, también criticó la gestión del gobierno. “Los actores y el tema cultural está súper detenido. Gente me dice que no, que nada que ver, que están… Yo sé que se están tomando otros aspectos de la cultura, territorio, regiones, y me parece estupendo. Lo que nuevamente ocurre es que siento que la balanza no se equiparó”, señaló.

“No se cumplió nada, digamos, la cultura no… Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente… porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió”.

PUBLICIDAD

“A mí me carga decirlo porque a mí me gusta mucho Boric, me encanta, pero no (...) realmente la cosa para los actores es súper dura”, insistió.

El también actor, Francisco Melo, coincidió con su colega y expareja. “A nivel cultural, sin duda que está total y completamente al debe en relación con las promesas que habían sido planteadas desde un principio, en campaña. Esa es la sensación que tengo”, sinceró.

“Sin haber sido yo partícipe de ninguna de esas campañas, ni mucho menos. Creo que muchos otros colegas quizá sienten que hay una deuda pendiente y que aún quedan dos años para llevarla a cabo”, dijo.