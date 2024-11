¡Hay un motivo!: Militares de Corea del Norte que combaten en Rusia se han convertido en adictos al porno

Por primera vez, el internet sin restricciones está a disposición de los militares de Corea del Norte que colaboran en Rusia. Esto les ha permitido conectarse a las profundidades de la web global y han desarrollado una fuerte adicción a un contenido específico: pornografía.

De acuerdo con reportes de medios norteamericanos, como el New York Post, parece ser que los soldados más jóvenes podrían estar utilizando internet para ver un gran volumen de material explícito dirigido a adultos.

No se conocen sus hábitos de consumo

“Una fuente en la que suelo confiar me informa que los militares de Corea del Norte que han llegado a Rusia no antes habían tenido permiso ilimitado para navegación en la red. Por ende, están consumiendo pornografía en exceso”, redactó el autor en temas internacionales de Financial Times, Gideon Rachman, en una publicación de X.

Sin embargo, no se proporcionó información adicional sobre cómo su informante estaría al tanto de los comportamientos online de aproximadamente 10 mil militares.

“Aunque pueda parecer fascinante, no puedo verificar ninguna costumbre de Internet de Corea del Norte ni ninguna ‘actividad extracurricular’ en línea en Rusia”, negó al medio Task and Purpose, el representante del Departamento de Defensa, teniente coronel del ejército Charlie Dietz.

Un aspecto que ha suscitado interés es las consecuencias posibles de exponer a los militares norcoreanos al universo de la pornografía gráfica, especialmente teniendo en cuenta la salvaguarda de sus tradiciones culturales.