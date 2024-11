Escándalo en el futbol italiano: Entrenador agrede a su jugador en pleno partido

El futbol de Italia enfrenta un auténtico escándalo, esto después de que Pep Clotet, técnico del Triestina de la Serie C, agredió a uno de sus jugadores en pleno partido.

¿Por qué lo agredió?

Todo ocurrió durante el duelo ante el Giana Erminio, que se disputó en el Estadio Nereo Rocco, cuando el futbolista, Raimonds Krollis, fue expulsado por propinar un golpe a un jugador del equipo rival.

Esta acción hizo estallar al técnico español, quien respondió de la misma manera, ya que justo cuando Krollis se dirigía a abandonar el campo, Pep Clotet lo encaró y lo agredió físicamente al agarrar su jersey del pecho y jalonearlo de forma brutal, mientras le reclamaba airadamente.

Esta situación le dio rápidamente la vuelta al mundo y ha generado gran indignación, puesto que deja mal parado al calcio italiano, ya que es difícil que suelan verse este tipo de imágenes donde un entrenador agrede a un jugador en pleno partido.

Por ahora, la Federación Italiana de Futbol no ha emitido un comunicado para dar su postura sobre este lamentable hecho, pero se espera que exista algún tipo de sanción para Pep Clotet, quien dirigió a Jude Bellingham cuando este jugaba para el Birmingham City.

Clotet se justifica

Tras su terrible acción, el entrenador español rompió el silencio y justificó su comportamiento al decir que la actitud de Raimonds Krollis es inaceptable, asegurando que, mientras él siga dirigiendo a la Triestina, no volverá a tener minutos.

“Krollis está aquí cedido, representando a otro club que lo envió aquí, y lo hace con Triestina, con el club que nos lo confió y con el juego en sí”, comenzó diciendo.

“¿Qué pasó por mi mente? Tengo un hijo de ocho años que vio esto hoy. Vengo de una cultura donde este tipo de comportamiento es simplemente inaceptable. Si un jugador hace algo como esto en la calle, habría consecuencias legales. No es normal y no debemos aceptarlo de ninguna manera. Le dije exactamente esto cara a cara: que conmigo como entrenador, a partir de hoy, se acabó. No jugará más con la Triestina”, sentenció.