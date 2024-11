Leonor Varela vivió angustiante momento tras hackeo de sus redes sociales: “Siento mucha impotencia, rabia, miedo”

La reconocida actriz chilena, Leonor Varela, quien reside en California, Estados Unidos, dio a conocer una situación delicada relacionada con la seguridad de sus redes sociales que vivió estos días. A través de sus historias en Instagram, Varela compartió su experiencia tras ser víctima del hackeo de su cuenta de Facebook, un incidente que la dejó expuesta y la hizo reflexionar sobre el papel de las redes en la vida cotidiana.

“Es la primera vez que me pasa algo así y la sensación de vulnerabilidad frente a este robo de identidad es muy grande”, declaró la actriz. Este episodio la ha hecho cuestionarse sobre la importancia que tienen las plataformas virtuales en el día a día, afirmando que “me deja en evidencia lo mucho que existimos en este mundo virtual. Lo mucho que nos representa. Y cuánto dependemos de él”.

Según compartió la actriz, esta situación le generó mucha angustia. “Siento mucha impotencia, rabia, miedo. Tienen mi avatar en sus manos, y mi único recurso es pagarle a otro hackeador para que me salve de estos” , señaló.

En esa misma línea, la actriz advirtió a sus seguidores sobre posibles mensajes sospechosos que puedan aparecer en su página de Facebook: “Si hay mensajes random en esta página ya saben. No soy yo. Pido disculpas de antemano”.

Horas después de su primera publicación, Varela actualizó su situación en sus redes, informando que había logrado desvincular a los hackers de su cuenta de Instagram, aunque no había tenido el mismo éxito con su página de Facebook. “Logré sacar a los hackers de mi cuenta de IG (Instagram)”, detalló, sin embargo, “aún tienen mi página de FB, no pinchen ningún link ahí. Estoy a la espera de la respuesta de Meta para terminar de recuperar o borrar esa página a la cual ya no tengo acceso”.