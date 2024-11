La confesión de Bombo Fica: “Soy comunista del ala derecha, tengo isapre, mi hijo estudia en universidad privada...”

En el programa “Conectados” de Radio Agricultura, estuvo invitado el humorista Bombo Fica, quien se refirió a la actual salud en Chile y sus preferencias en ese sentido, al ser comunista.

“Por el seguro caímos en una clínica y lo pasé mal, pésimo, me sacaron plata (...) yo soy comunista del ala derecha, tengo isapre, mi hijo estudia en universidad privada, porque Chile es así, estamos fritos”, manifestó.

“Yo cuando yo me corté el tendón de Aquiles, me operé en la Clínica Santa María, porque en hospital uno tiene sus dudas (...) las clínicas funcionan, son de primer nivel, pero uno quisiera que toda la salud funcionara al nivel de las clínicas, que todos tuvieran acceso, bueno en España pasa así”, señaló el humorista.

Lapidan a Bombo Fica

De inmediato en el post de Radio Agricultura, los cibernautas comenzaron a reaccionar: “Cero lógicas a su lógica jajaja”; “No le vamos a pedir consecuencia a un comunista...”; “No me extraña ... Los que se dicen Comunistas siempre usan TODO aquello que critican: universidad privada, autos caros, buenos hoteles, restaurantes donde pueden “cuidar su estado físico comiendo bien” ... vestimenta y calzado jamás baratos, no viajan en bus sólo en avión , etc”; “Bueno, no dijo ni mas, ni menos de lo que todos sabemos, le gusta el comunismo con privilegio capitalista, bueno asi es la cosa en Chile”.

Militante comunista

Cuando el ahora exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, estaba en prisión preventiva, en el programa “PH”, Bombo Fica le entregó todo su apoyo. “Uno tiene que entender que la justicia tiene que ser pareja para todos, nadie está libre de que le pase esto. Aquí no debe haber privilegios”.

“Él está pasando por un momento difícil, yo como amigo confío y creo en su inocencia. Le brindo todo mi apoyo y mi cariño, le mando un saludo... No sé si lo verá o le darán permiso para ver la tele, pero si lo ve, mucho newen compañero”, dijo en su momento.