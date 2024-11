“Me cansé de ser la superwoman”: El potente desahogo de Daniela Castro tras su ausencia en redes sociales

Daniela Castro, ganadora de la primera temporada de MasterChef Chile y exparticipante de “Tierra Brava”, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una reflexión profunda y honesta sobre su bienestar emocional, luego de una prolongada ausencia en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la conocida cocinera confesó haber enfrentado una etapa difícil en su vida en el último tiempo, que la llevó a tomar una drástica decisión en busca de equilibrio personal.

PUBLICIDAD

“La angustia estaba a otro nivel”

En un mensaje que generó múltiples reacciones de apoyo, Castro relató cómo una crisis de pánico, sumada a una fuerte sensación de angustia, la obligaron a desconectarse por completo de sus redes sociales durante una semana. “Me tomé una semana de desconexión porque la angustia estaba a otro nivel”, compartió de entrada.

“Después de un paseo a @lasmajadashotel , lectura, de retomar el entrenamiento, hacer collares (me hice uno rojo).. después de días con dermatitis en mi cara, de estar en mi casa, crisis de pánico y más, he reflexionado infinito sobre cómo estaba llevando mi vida según lo que para mi y muchos era/es el éxito…”, continuó relatando la cocinera e influencer, visibilizando el impacto que su estado emocional había tenido también en su salud física.

“Me cansé de ser la superwoman”

La chef utilizó este espacio de reflexión para hablar de la presión que muchas personas, especialmente las mujeres, sienten hoy en día por cumplir con estándares sociales. “La ansiedad no es una elección, es tu cuerpo avisándote que tienes que parar. Vivir por y para ti. No vales más por hacer más cosas en el día o por estar más cansada”, escribió. Para Castro, este período le permitió reconocer que su valor como persona no depende de su nivel de productividad o de los logros externos.

Siguiendo esta línea, Daniela se sinceró sobre su lucha interna con los ideales de fortaleza y autosuficiencia que muchas mujeres enfrentan en la actualidad. “Siento que por cumplir con ser una mujer súper independiente, empoderada, que sigue ante todo, me había dejado de lado a mí misma. Y no quiero eso. Quiero el equilibrio. Me cansé de ser la superwoman empoderada que resuelve toda su vida sola” , confesó.

A modo de conclusión, Castro hizo un llamado a sus seguidoras a cuestionar estas expectativas. “Hoy en día es como si mientras más independientes fuéramos valiéramos más como mujeres, como si mientras más cosas hiciéramos y más cansadas estamos los demás nos valorarán más, pero no. Mi valor me lo doy yo y lo estaba depositando en el exterior, por lo mismo me olvidé de disfrutar de mis logros”, finalizó, recordando que el verdadero éxito radica en encontrar un equilibrio personal y aprender a disfrutar de cada paso del camino.

La emotiva publicación de Daniela Castro generó una ola de apoyo y mensajes de empatía, con muchos seguidores agradeciendo su honestidad y valentía para hablar de un tema tan importante como la salud mental.