“No entendía lo que estaba pasando”: Ignacia Antonia relató angustiante episodio de acoso sexual que vivió en México

Ignacia Antonia, la reconocida influencer chilena de 23 años que cuenta con cerca de 10 millones de seguidores en Instagram y más de 31 millones en TikTok, compartió un desafortunado episodio de acoso que vivió en México, donde reside actualmente por motivos laborales.

Fue en el podcast de Carla Jara, “Entre Amigas y Copas II” que la joven contó la incómoda situación que enfrentó, tras tomar un taller de actuación en Televisa, instancia a la que fue invitada por la agencia que representa.

La joven, que se mudó a México en 2021, recordó que desde el primer día de clases notó algo extraño. “Llegó el primer día de clases y era el profesor y yo, nadie más. Yo no entendí al principio qué estaba pasando”, expresó la influencer.

Según relató, los comentarios del profesor comenzaron a tornarse incómodos y fuera de lugar. “Un día me dice: ‘¿cuál es tu comida favorita?’, le digo el helado y me dice: ‘¿No sientes que comerte el helado es el mejor orgasmo de tu vida?’”, relató.

La influencer aseguró que este no fue un caso aislado, sino que el profesor continuó haciéndole comentarios inapropiados. “Me mandó a estudiar cosas que no tenían nada que ver con la actuación, no entendía lo que estaba pasando”, señaló Ignacia, quien finalmente optó por abandonar las clases luego de una situación en particular.

“Lo que gatilló todo fue cuando me dijo: ‘¿Conoces el dicho el que mucho aparenta de poco carece?’ Le digo sí, y él responde: ‘Bueno, el ejemplo más claro de este dicho es que los hombres que la tienen grande… los que la tenemos grande no lo andamos diciendo’” .

Tras la gravedad de lo ocurrido, afortunadamente, la joven encontró apoyo en su familia, y su padre decidió contactar a la agencia con el objetivo de denunciar el acoso. Sin embargo, recibió una respuesta más que inesperada. Según contó Ignacia, una mujer de la agencia le respondió diciendo que la joven “tenía que aprender a lidiar con hombres así”, minimizando la situación y dejando entrever la normalización de estas ocasiones al interior del lugar.