“Te equivocaste feo”: Daniela Aránguiz realiza severa crítica a Camila Andrade tras hacer alusión al suicidio

La panelista de Sígueme, Daniela Aránguiz, realizó una severa crítica contra Camila Andrade, luego que hablara de la depresión que sufrió cuando se dio a conocer su romance con Francisco Kaminski y fuese aludida como la tercera persona involucrada en el matrimonio de Carla Jara.

El enojo de Aránguiz, radicó en que Andrade habría hablado con mucha liviandad respecto a la idea de quitarse la vida tras el complejo momento anímico y social que enfrentó, señalando que se cuestionó la opción de “dejar de vivir o quedarte en una depresión endógena eterna”.

“Encuentro súper peligroso, sobre todo, como está la adolescencia que ella pueda nombrar que una de sus opciones podría haber sido quitarse la vida y después tira dos pasitos para atrás y después mencione que la cagó, para decirlo en el buen sentido de la palabra”, manifestó Daniela.

Además, la calificó de “irresponsable”, puesto que sus declaraciones podían influir negativamente en los jóvenes.

Daniela Aránguiz critica palabras de Andrade

“Qué irresponsable, que falta de respeto, qué peligroso. Sobre todo cuando eres una chica reality, porque eso es lo que es Camila Andrade. No es una comunicadora, ella trabajó haciendo comunicaciones pero en programas que no eran muy vistos, entonces la gente no la reconoce como comunicadora, sino que la gente la reconoce como una chica reality y de los escándalos. Ahora, a las chicas realitys las siguen las adolescentes y encuentro que ahí te equivocaste, y te equivocaste feo”, la reprendió.

Finalmente, la también animadora de Only Fama, recordó cuando dijo que Andrade era pauteada por la producción de Gran Hermano y le tenían prohibido consumir alcohol.

“No sé si se acuerdan hace tiempo atrás yo les conté que a Camila la sacan para pautearla e incluso en las fiestas ella dejó de tomar trago, y lo que ella dijo es que ella estaba tomando pastillas para la depresión, que le había venido más fuerte, entonces también hay que ser responsables y sí, podría sufrir una depresión”, sentenció, consignó Tiempo X.