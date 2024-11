Como Pedro por su casa: Pedro Pascal y su hermana Lux dijeron presente en la avant premier de “Gladiator II”

Durante horas del pasado miércoles 13 de noviembre, desde Londres, se vivió el avant premiere de la producción de “Gladiator II”, película que llegó a la pantalla grande del país este jueves.

Por la alfombra roja en tierras británicas llegó el reconocido actor nacional, y protagonista del film, Pedro Pascal. Eso sí, no desfiló solo, sino que fue en compañía de su hermana Lux Pascal .

Los que estuvieron presentes

El evento gozó de la presencia del elenco de la cinta, y por supuesto, también estuvo su director: Ridley Scott (icónico director de cine, productor y guionista británico de 86 años).

En dicha ocasión dijeron ‘presente’ Paul Mescal (28), Denzel Washington (69), Joseph Quinn (30)–acompañado de su pareja, la joven rapera norteamericana Doja Cat (29)–, Connie Nielsen (59), entre otros compañeros.

Figuras que no quisieron quedarse fuera

Y no solamente fueron parte de la cita los actores y actrices ya nombrados, si no que también hubo otros invitados de lujos que no quisieron queda al margen de la velada. Sin ir más lejos, el Rey Carlos III, según detalló TMZ, compartió el momento. Además, Lorraine Ashbourne (63) y Andy Serkis (60), actores británicos, también vivieron el momento.

Sobre “Gladiador II”

Esta segunda parte de la producción llega 24 años más tarde del primer filme (2000) –el cual fue dirigido, al igual que esta ocasión, por Scott, mientras que sus protagonistas fueron Russell Crowe, Joaquin Phoenix y Connie Nielsen– evidencia hechos ocurridos dos décadas después.

Tal como detalló Bío Bío Chile, en esta cinta Lucius (Paul Mescal), el hijo de Lucilla y sobrino de Cómodo, se ve en la obligación de ingresar al Coliseo a raíz de que su hogar fuese conquistado por emperadores tiránicos en Roma.

Cabe recordar que la producción de los 2000 cuenta la historia de Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe), quien es general del ejército del Imperio, forzado a ser esclavo y gladiador mientras busca venganza contra Cómodo, el hijo del emperador Marco Aurelio por la muerte de su familia.