No desde el cuarto, con esto caería desde el ‘Quinto Escalón’: Revelan supuesta infidelidad de Duki a Emilia Mernes y un presunto quiebra amoroso

Dos semanas van ya desde que el rapero Mauro Lombardo, mejor conocido como Duki, lanzó su nuevo disco bautizado como AMERI, álbum con 45 minutos de duración repartidos en 15 temas musicales. Desde el 31 de octubre, que la producción salió a luz en las plataformas digitales, ha recibido alabanzas, pero también disconformidad desde los mismos fanáticos hasta los creadores de contenido de YouTube.

Pero este presente que vive el joven argentino, quien comenzó a tener fama en el Quinto Escalón –que fue una icónica competencia de batallas de freestyle rap del país del tango–, se vería opacado por una situación para nada menor que afectaría su actual relación con la cantante trasandina y exvocalista de Rombai, Emilia Mernes .

Y es que desde el otro lado de cordillera, revelaron una presunta infidelidad del Duketo hacia Emilia, algo que habría llevado a una ruptura amorosa. Así detalló el periodista argentino y conductor de Mitre Live, Juan Etchegoyen, quien relató sobre lo que se viralizó mediante redes sociales, cuando una fanática mostraba conversaciones que había tenido con el cantante.

“Ustedes saben que en las últimas horas se ha viralizado el testimonio de una mujer llamada Lula que expuso sus chats con el cantante Duki. Emilia está en llamas con esto y hay novedades”, sostuvo el trasandino.

No contento con eso, luego dio a conocer algo que podría no tener vuelta atrás: “ Me cuentan que ella tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad ”.

Pese a que ninguno de los artistas se ha referido al tema, en caso de ser cierto, sería un porrazo para Lombardo, llegando a quebrantar el vínculo que han mantenido desde 2021. Sin ir más lejos, Etchegoyen no tuvo pelos en la lengua para decir que “no hay vuelta atrás”.

Duki aterriza al Estadio Monumental

Fuera de todo lío amoroso, el cual sería un duro golpe para Mernes, cabe resaltar que el joven músico de 28 años se presentará –bajo el marco de A.D.A Tour 2024– este viernes 15 de noviembre, a eso de las 21:00, en el Estadio Monumental David Arellano, recinto de Colo Colo en Macul.