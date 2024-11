“Nooo, señora déntrese, por favor”: Neme no puede creer defensa que hizo mujer a Jorge Valdivia en Centro de Justicia

Durante la mañana de este lunes se realiza la reformalización de Jorge Valdivia por una segunda denuncia por violación y en ese contexto, en su caótica llegada al Centro de Justicia, había fanáticos que hasta con pancartas le entregan su apoyo. Y no sólo a él, sino que también a su hermano Claudio.

PUBLICIDAD

Todos los matinales estaban apostados en el ingreso al edificio y fue ahí donde ‘Mucho Gusto’ se concentró en la presencia de una mujer que venía desde Coquimbo a apoyar a su ídolo. “Yo le creo al Mago, porque la mujer cuando quiere y el hombre cuando puede”, manifestó la mujer.

Pero esto no fue lo único que dijo: “Yo le creo a Jorge Valdivia, porque a mí dos pisco sour no me hacen perder la cabeza. Las mujeres de ahora toma más que las de antes”.

Y ahí fue que el conductor del matinal de Mega perdió la paciencia. “Nooo, señora déntrese, por favor”, le manifestó.

“Uno podría desestimarla, pero cómo opina con estas barbaridades que dijo. Nadie le quitó el micrófono o la corrió para la lado, esperamos que terminara de decir las brutalidades”, reflexionó Neme.

“No creo que sea una mujer demente, ella realmente tiene esas convicciones, que ahora las niñas toman o que las de antes eran mejores que las de ahora. Hay gente que piensa así y no es gente loca ah”, sentenció.

Polémica llegada

Un incómodo y tenso momento quedó registrado frente a las cámaras de la prensa, y particularmente del matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, mientras se captaba el ingreso del exfutbolista Jorge Valdivia al Centro de Justicia, instante en el que su representante, Paula Vial evitó saludar al abogado querellante, Juan Pablo Hermosilla.

PUBLICIDAD

Así, las cámaras de los medios lograron captar el tenso momento que se dio cuando Juan Pablo Hermosilla apretó el botón del ascensor para subir a la sala de la audiencia ante la mirada atónita de Jorge Valdivia quien se muestra entre sorprendido y alejado de la situación.

Luego, al ver que se acerca Paula Vial al ascensor, Hermosilla camina hacia ella e intenta tomarla de un brazo para saludarla de beso, instante en el que la profesional intenta seguir caminando y le dice algo que no se logra entender a lo lejos.

Tras el rechazo, Hermosilla sigue caminando detrás de ella y se sube con Valdivia y Vial al mismo ascensor.