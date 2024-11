“Es la persona con la que elegí estar el resto de mi vida”: María José Castro defendió su relación con Nicolás Copano de “rumores de infidelidad”

Una nueva bomba en el mundo del espectáculo dejaron caer durante el programa de YouTube “Oh! Diosas”, en el que indicaron que el periodista Nicolás Copano le habría sido infiel a su esposa María José Castro -conocida en las redes sociales como Lady Ganga-, a menos de un mes de haberse casado con ella, rumores de infidelidad a los que ella ya se había referido, antes de que se hablara del tema en ese programa.

Sí, por que la propia Lady Ganga enfrentó dichos rumores en el podcast Con la ayuda de mis amikas, donde además de abordar la infidelidad de otras parejas, María José Castro se hizo cargo de los dichos que la involucrarían directamente.

“Estos rumores vienen de hace tiempo, y por qué estoy hablando de estos rumores, no les quiero dar importancia, porque en realidad no tienen importancia, pero la gente nos pregunta y se los debemos a ustedes, nuestra comunidad”, comenzó contando la joven en el podcast que tiene hace años junto a Valeria Luna.

“Aroma a amedrentamiento”

En esa conversación, la periodista señaló que los rumores a los que se ha visto enfrentada tienen “un aroma a amedrentamiento”, añadiendo que pese a todo no se siente presionada.

“Quiero hablárselo a ustedes con total transparencia, esto a mí me suena como ‘tengo algo que te puede doler y por eso mismo quiero frenarte, quiero frenar lo que estás haciendo, quiero frenar tus proyectos’, y no”, indicó la profesional.

En ese sentido Lady Ganga aseguró que “no tengo por qué callarme por las supuestas acciones o los supuestos rumores que vengan de parte de un tercero. (...) hemos construido todo esto con mucho esfuerzo desde cero, soy una profesional que ha demostrado que mi valor no se determina por quién me acompaña y por las supuestas acciones que haga”, apuntando que pese a tener redes sociales “hace años”, nunca “me ha llegado algo” que pueda culpar a su marido.

Con todo esto, María José Castro defendió su relación con Nicolás Copano, señalando que “estoy junto a Nicolás Paolo de que tengo 19 años, lo amo mucho, es la persona con la que elegí estar el resto de mi vida. Es la persona con la que tengo proyectos, con la que quiero seguir haciendo cosas, cumpliendo sueños y no porque me lleguen un par de comentarios, voy a poner eso en duda, y finalmente soy una persona feliz; y si es que me llegara algo, soy yo misma la que va a determinar qué hago con eso”, puntualizó la periodista.