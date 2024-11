“Me encierra en el baño”: Modelo Javiera Menares relató invasiva actitud de Claudio Valdivia en discoteque

En el marco de las investigaciones por denuncias de violación contra Jorge Valdivia, una conocida influencer del mundo del modelaje en Chile, contó una incómoda experiencia que vivió con Claudio Valdivia cuando compartían en una discoteque.

Fue en el programa Que te lo digo donde Javiera Menares relató la atrevida actitud que tuvo el hermano del exfutbolista formalizado.

Si bien, reconoció que había existido un coqueteo previo entre ambos, de igual forma quedó afectada con la acción “desubicada” que realizó Claudio Valdivia.

“Estábamos bailando en un local nocturno, justamente Claudio estaba con un amigo y yo estaba con una amiga, compartiendo en el mismo lugar que es un VIP, y yo voy al baño del lugar y Claudio me sigue, me encierra en el baño, cierra la puerta del baño y yo le digo que qué pasó y él me dice que lo tengo vuelto loco”, contó la mujer, dando cuenta de las claras intenciones del exchico reality de querer concretar un encuentro íntimo.

“Yo lo miro y me maté de la risa, y le dije que no fuera desubicado, porque no creía que fuera a hacer algo acá. Teníamos mucha buena onda, teníamos un coqueteo por Whatsapp, pero no sé, dos dedos de frente”, señaló Menares.

En su relato, la modelo contó que no tiene intenciones, ni se encuentra preparada, para iniciar una denuncia, pero sí reconoce que fue una situación que le generó sentimientos encontrados. Aunque, por no saber cómo actuar, simuló tomárselo a la ligera.

Afectada espera disculpas de Claudio Valdivia

“Yo creo que hay situaciones que a él se le escaparon de las manos, no pensó lo que estaba haciendo y actuó de una manera impulsiva. No sé, yo pensé, ‘este tipo está copetiado’, tomó más de la cuenta, no sé. No está en mis planes poner algún tipo de denuncia, yo quiero pensar que él es una persona cuerda, con dos dedos de frente y en algún momento se va a acercar a conversar conmigo. Yo creo que todo se soluciona con comunicación. Lo siento mucho por las otras chicas, pero yo no me siento preparada para llevarlo a lo legal”, añadió.

Finalmente, señaló que al salir del baño, todo volvió a la normalidad, Claudio compartiendo con su amigo, como si nada hubiese pasado.

“Después de que se cerró la puerta del baño se rió. Él es súper carismático, siguió conversando con sus amigos y yo seguí con el grupo con el que estaba, al día siguiente le envié un mensaje, intenté bromear con la situación pero evidentemente no me había gustado. Él debería pensar bien cuándo va a conocer a otra niña, con todo lo que está pasando… Yo lo que viví con Claudio fue una molestia, sí, me enojé, me molesté, como cualquier mujer pero quiero creer que él alguna vez actuará de una forma adulta y me pida disculpas”, sentenció.