“Me mandaron a decir...”: Daniela Aránguiz contó por qué no visitó a Jorge Valdivia en cárcel de Rancagua

Daniela Aránguiz no estuvo con Jorge Valdivia hasta que salió de la cárcel, tras pasar recluido durante 13 días en Rancagua. Si bien, recibió visitas de su hermano Claudio Valdivia y sus amigos exfutbolistas, su exesposa no se hizo presente en su prisión preventiva.

Ahora, en el programa Only Fama, Aránguiz explicó los motivos para no visitar al padre de sus hijos en el recinto penitenciario.

“A mí me pidieron por favor, me mandaron a decir que yo no fuera a exponerme a eso, porque es algo súper denigrante, y es súper fuerte como te revisan. Ir a visitar es algo complicado”, reveló.

Eso sí, fue al día siguiente que salió de prisión que Aránguiz y sus hijos visitaron a Valdivia en su departamento y desayunaron juntos, en familia. Situación que ella valoró.

Aránguiz compartió con Valdivia e hijos

“Tomamos desayuno y fue muy bonito. La tranquilidad de mis hijos es mi tranquilidad y en este caso, cuando uno ve feliz a sus hijos, esa felicidad es mía, lo mismo que la pena. Yo dije el otro día que el sufrimiento de mis hijos iba a ser el mío, en este caso lo contrario, porque pudieron abrazar a su papá, estar con él, darle besos, tomar desayuno con él, que son cosas que uno de repente no valora en el día a día. Cuando pasan cosas tan graves, fuertes y chocantes, obviamente que se disfruta”, sinceró.

Finalmente, contó que su exmarido le agradeció el apoyo, a pesar de todas las polémicas que protagonizaron en el pasado.

“Jorge me agradeció hoy día en la mañana... Sí, yo creo que prefiero dejar el pasado donde pertenece... Teníamos una relación súper bonita como papás hace harto rato ya”, sentenció.

De igual forma, el exfutbolista fue reformalizado la mañana de este lunes, por una segunda denuncia en su contra por violación, por lo cual el tribunal podría revocar la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y deba volver a la prisión preventiva.