José Antonio Neme sacadísimo contra Monsalve: “Es un tremendo mentiroso, vengan las querellas o lo que quieran”

Por estos días se han conocido una serie de antecedentes sobre la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve y los hechos que están relacionados con este libelo, que acusa una mujer de 32 años, funcionaria de gobierno.

El tema ha sido conversación obligada en todos los matinales, y fue en ‘Mucho Gusto’, donde Jose Antonio Neme se tomó una licencia y a pesar de que dijo lo retarían del canal, de igual forma lo diría.

“Monsalve es un tremendo mentiroso, vengan las querellas o lo que quieran, pero la verdad que es un mentiroso”, partió diciendo, a lo que Gonzalo Ramírez le sumó que “hay peritos criminalísticos que han señalado que tiene rasgos narcisistas muy evidentes“.

Y Neme continuó: “Es un mentiroso, el ‘no me acuerdo de nada’, eso es mentira, o sea las. imágenes de la PDI lo muestran tomando decisiones en el tránsito del restaurante y el hotel, yo no sé si violó a la señorita, no lo sé y no hay imágenes de lo que pasó dentro de la pieza, no estoy de la almohada idea”.

“Pero al menos permítame decir que no le creo al exsubsecretario del Interior cuando dice que no se acuerda de nada de lo que pasó esa noche, es una estupidez acoger esa versión en términos de que toma un taxi, camina con ella, la intenta besar, la baja a buscar, la sube al auto, limpia el asiento, le paga el taxista, le paga más producto de lo que había ocurrido adentro, le dice que vayan a la casa de ella, después al hotel, es un mentiroso, discúlpeme y lo dije y tengo que ir al centro justicia para ser formalizado por injurias , me da lo mismo porque es lo que yo creo, el resto es un insulto intelectual”, dijo sacadísimo.