Completo con relleno de empanada de pino: Influencer se toma las redes sociales con sus atípicas y peculiares recetas para el “bajón”

Lucas Barrera es un joven periodista de 27 años quien asegura, en su biografía de Instagram, que es un “convencido de poder cambiar el mundo”. Pero no solamente es un profesional de las comunicaciones, sino que también crea contenido de carácter culinario, aunque varias de sus preparaciones son un popurrí de creatividad, innovación y... al agua pato.

Este proyecto personal lleva por nombre El Bajón de Lucatón, perfil que cuenta con más de 3 mil seguidores en la plataforma china TikTok, mientras que en Instagram suma 8 mil bajoneros.

Tanta fue el ingenio del influencer que decidió hacer una cuenta regresiva para las Fiestas Patrias 2024 : comenzó el 6 de junio a realizar este contador, o sea, cuando faltan 100 días para el “18 de septiembre”.

Y si bien Lucas ya llevaba tiempo en las redes sociales, sin duda alguna el video trampolín que lo tiene más activo que nunca, fue una curiosa y extravagante receta –que publicó el pasado sábado 6 de julio– de una típica masa de empanada chilena, pero con relleno de un clásico completo italiano.

El completo con relleno de pino

Haciéndole honor a aquel video que lo lanzó al infinito y más allá, en esta ocasión compartió una preparación a la inversa: realizó un completo que rebalsaba del relleno de una empanada de pino.

“Había que darle la vuelta creativa que, básicamente, despegó este Instagram. Retiramos el pino de nuestra empanada favorita. En mi caso, de la Paula A, y lo ponemos arriba de nuestro queridísimo y tradicional pan con vienesa: no tiene mucha ciencia, pero sí mucho sabor ”, comenzó Barrera con su relato en off mientras mostraba el paso a paso.

“Es demasiado sabor... definitivamente, es mejor el completo de empanada de pino que la empanada de completo italiano. Y como bien sabemos, nada se desperdicia, así que ponemos la salchicha que nos sobró dentro de la empanada vacía”.

“El único límite es el cielo”