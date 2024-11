“Están usándola como un trofeo”: Cris MJ responde a demanda por paternidad de su expareja

Christopher Álvarez, mejor conocido como Cris MJ en el mundo del género urbano, está en el ojo del huracán, puesto que su expareja, Salomé Ignacia, lo acusa por no hacerse cargo del bebé del que son padres. Cabe recordar que la relación, que fue en 2023, no duró más de dos meses.

PUBLICIDAD

La joven publicó un mensaje, a través de su cuenta de Instagram, apuntando a la supuesta falta de responsabilidad del artista para con Josefa, la hija: “Estoy aburrida de tantos comentarios innecesarios hacia mí y mi hija. El ADN está hecho. La demanda en proceso y aún no quiere asumir su responsabilidad ”.

“Los hijos se hacen de a dos. Yo no busqué y tampoco obligué a nadie. Asumí mi responsabilidad desde el día que supe que esperaba un hij@”, continuó Salomé.

“De ahora en adelante no permitiré que vulneren los derechos de mi hija. Ahora, para mí, Josefa es lo más importante”, cerró la chica.

La respuesta de Cris MJ

Acto seguido, con enfado, el aludido joven de 23 años reaccionó en sus historias de la misma red social, asegurando que “andan pa’ la pura tele... aquí hay plata, pero para la bebé, no pa’ que andí' comprándote hue... voh’: casa, auto, querían. Están usándola como un trofeo ”.

“Yo estoy haciendo las cosas bien y como un hombre. No tengo por qué publicar nada; solo llamas la atención. Querí' verme mal y nunca lo van a lograr. No porque me haga cargo voy a vivir con voh”, siguió.

“Las viejas cahuineras te comen la mente pa’ sacarme cash, y estai’ clara”, sentenció.

PUBLICIDAD

La voz del equipo del artista por la demanda

Fue en horas de la tarde de este jueves cuando el equipo que trabaja con el artista lanzó un comunicado para clarificar su posición frente a esta demanda por paternidad.

“A través de distintos medios de comunicaciones y redes sociales se ha difundido la noticia sobre la paternidad de nuestro artista urbano Cris MJ. Como equipo de trabajo queremos declarar que Cris MJ está 100% dispuesto a asumir todas las responsabilidades que una paternidad implica ”, inició el escrito.

“Él está tranquilo y espera dar todas las herramientas necesarias, tanto materiales como emocionales, para la correcta crianza de su hija. Así mismo, desmentimos toda noticia o rumor respecto a la posibilidad de desentenderse o negar su responsabilidad”, puntualizaron.

“Nuestros asesores legales están trabajando para llegar a un acuerdo que, por sobre cualquier diferencia, beneficie y garantice la mejor calidad de vida posible para la hija de Cris MJ”, finalizaron.