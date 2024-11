Para aprovechar cada espacio: La técnica de Camilísima para vivir en 36 metros cuadrados

La exparticipante de Tierra Brava, Camila Campos, contó cómo se las arregla para acomodar toda su ropa, zapatos y muebles en un departamento de 36 metros cuadrados, señalando que lo principal es aplicar el minimalismo y evitar las compras compulsivas.

“He tenido que optar por el estilo minimalista, que no me representa mucho, pero es el mejor para este departamento. Me encantaría tener un montón de cuadros, pero el espacio se vería más pequeño. Mi paleta de colores para ordenar la casa es blanco, negro y dorado. No salgo de ahí porque sino, el departamento se vería más pequeño de lo que es”, comentó al medio LUN.

Para trabajar, utiliza un escritorio que diseñó medida, para que encajara justo en un espacio del departamento y así aprovechar cada centímetro de su vivienda.

“Lo transformé en un tocador. Ahora tiene doble función: es un tocador donde tengo todo mi maquillaje, y cuando me toca reunión, muevo las cosas y pongo el computador y ahí trabajo”, reveló.

“Me demoro poco en limpiar”

Y si bien, producto del espacio, no puede invitar a muchos amigos ni tener gran cantidad de plantas interiores, sí destaca que lo fácil que es mantenerlo limpio.

“Me gusta mucho que me puedo hacer cargo yo de la limpieza. Eso igual es un plus porque mientras más grande la casa, más cuesta limpiarla. Me demoro poco en limpiar y me ahorro un servicio de limpieza”, contó la periodista.

Además, uno de sus chiches, es su clóset zapatero que le permite guardar 26 pares y mantenlos totalmente ordenados.