“¿A la víctima se le cree, siempre que no sea de un Presidente?”: La feroz crítica de José Antonio Neme tras denuncia contra Boric

La noche de este lunes se dio a conocer una denuncia presentada en contra del Presidente Gabriel Boric, en la que se le acusa de acoso sexual. El abogado del Mandatario explicó que una mujer le envió 25 correos durante el 2013 y 2014, incluso con fotos explícitas, por lo que sostiene que él fue la víctima en este caso.

La denuncia fue comunicada por el abogado del mandatario, Jonatan Valenzuela, quien desmintió “categóricamente” el contenido de esta y afirmó que el exdiputado “fue víctima de un acoso sistemático”.

Como era de esperar, todos los matinales han revisado el caso y en ese contexto, José Antonio Neme, ocupó las pantallas de ‘Mucho Gusto’, para reflexionar.

“Aquí hay una cosa que la voy a decir de la manera más clara posible, porque mucha gente hoy día piensa, legítimamente, que esto es una especie de ‘locura adolescente’ de una persona que se obsesiona con otra, y es lo que el gobierno va a intentar instalar”, partió diciendo.

“Si nos vamos a la narrativa de género que hoy instala y abrazó el gobierno, y que ha generado que las mujeres tengan derechos y se les reconozcan una serie de avances, es siempre hay que creerle a la víctima, no hay que denostarla, hay que acogerla, no decir que ‘está loca, obsesionada, demente o inestable’, porque todos esos elementos son el típico prejuicio de género que se instaló durante décadas”, agregó.

Dado este escenario, lanzó una interrogante: “¿A la víctima se le cree siempre que no sea supuesta víctima de un Presidente o un ministro? Me hago esa pregunta. ¿A la víctima siempre hay que creerle, ‘amiga yo te creo’, el ‘macho violador’? ¿Cómo era que decían LasTesis? Siempre, excepto que sea un subsecretario o a un Presidente al que están denunciando, ese caso merece una duda. Me parece que aquí hay un laberinto ideológico y no sé cómo el gobierno va salir”, terminó su idea.