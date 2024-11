“No metan la pata con lo dulce...”: Mauricio Medina protagoniza video viral en el mes de la diabetes para concientizar sobre la enfermedad

Un video viral que busca que las personas tomen conciencia sobre la diabetes y “no metan la pata con lo dulce” es el que protagoniza el humorista Mauricio Medina, también conocido como “El Indio” del disuelto dueto “Dinamita Show”, quien sufrió una amputación producto de las complicaciones de dicha enfermedad, motivo por el cual actualmente se moviliza en silla de ruedas.

PUBLICIDAD

En el video además participan el también actor y comediante Pancho Germain y la actriz Rebecca Bailey, quienes hacen un sketch en el que Germain muestra un alto consumo de dulces y productos con azúcar.

En ese instante aparece Mauricio Medina como “invitado” a un café, quien le hace una serie de cuestionamientos a Pancho Germain en un divertido diálogo.

“Él vino a supervisarte, no a hacerte reír”, le dice la actriz a Germain, quien a su vez responde que “¿A supervisarme por qué? Si me he portado súper bien, si estoy súper controlado”.

“Ese es un buen chiste. Yo también me sé uno, ¿te digo cómo termina?”, le responde Mauricio Medina, haciendo directa referencia a las complicaciones de la diabetes que lo tuvieron al borde de la muerte.

Concientización en el mes de la diabetes

En ese instante, Mauricio Medina comienza a enumerar lo que habría consumido el personaje de Germain; “tres rollos de canela, dos porciones de pie de limón, cinco cucharadas de mantequilla de maní, un litro de bebida no light. Eso es el día lunes. ¿Sigo con los otros días de la semana?”

“Tienes el cuello oscuro, eso significa que ya tienes resistencia a la insulina, y si te sigues alimentando mal, tienes grandes probabilidades de contraer diabetes tipo 2″, apunta el humorista, señalando unos de los síntomas de preocupación.

PUBLICIDAD

Finalmente, aparece información sobre la plataforma previenediabetes.com, donde hay un test que puede orientar a las personas sobre los riesgos de tener la enfermedad.

“Una mala alimentación y un estilo de vida sedentario aumentan las posibilidades de contraer diabetes tipo 2 y si crees que puedes tenerla, parte haciéndote el test online en previenediabetes.com y consulta un médico”, cierra indicando Medina, mientras que Germain apuntó “no metan la pata con lo dulce”.