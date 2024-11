¿Quieres ser parte de Carabineros?: Abren postulaciones a más de 50 cargos en la institución

A más de 52 cargos se puede postular para ser parte de Carabineros de Chile, quienes abrieron un concurso para diversos cargos dentro de la institución policial. Los sueldos de estos empleos van desde los $576 mil hasta los $3,8 millones de pesos.

La Región Metropolitana es la zona que concentra la mayor parte de esos empleos, necesitando personal en distintas comunas como la de Independencia, Santiago, Las Condes, Pudahuel, Macul, Lo Espejo, Ñuñoa, Providencia, Cerrillos, La Florida, La Cisterna, Puente Alto, entre otras.

De igual forma, las postulaciones están abiertas para la Región de Atacama, O’Higgins, Maule, Valparaíso, Ñuble, entre otras.

Las postulaciones se abrieron el 22 de noviembre del presente año y se extenderán hasta el 1 de diciembre.

Para revisar los perfiles de los cargos, los antecedentes, los requisitos de postulación, cuáles son las etapas y el calendario de la postulación, se puede realizar a través del sitio web de Postulaciones de Carabineros. En dicha plataforma es donde se tiene que postular a los cargos.

¿Cuáles son los cargos? ¿Cuáles son los requisitos?

Se necesita personal para cubrir los puestos administrativos, asesor de vinculación con el medio, psicólogo, técnico programador, analista de remuneraciones, auxiliares, entre otros.

Para poder postular a estos cargos se tienen que ser chilenos; haber cumplido con la Ley de Reclutamiento; poseer salud compatible con las funciones a desempeñar; cumplir con las características conductuales requeridas para el cargo.

De igual forma, acreditar la especialidad, conocimientos y preparación para el cargo al cual se está postulando. No haber cesado en un cargo público por una calificación deficiente o medida disciplinaria.

Además no se puede estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito.

Como también el candidato seleccionado al cargo y familiares directos, no podrán poseer Antecedentes Policiales relevantes, los que serán ponderados por el Jefe de Departamento P.5, en atención a la naturaleza de los servicios a contratar y/o antecedentes Penales, entre otros requisitos que se pueden revisar en las bases.

Para formalizar la postulación y participar en el proceso de selección, los interesados deberán completar su información personal, laboral y educacional en el sistema de postulaciones de Carabineros de Chile.

En caso de no completar la información antes mencionada, así mismo, no adjuntar la documentación requerida, la postulación no será considerada, quedando excluido de este proceso de selección.

Con respecto a las etapas a evaluar, la primera será curricular, después será seguida por la psicolaboral y final. Posteriormente, se revisarán los antecedentes y la salud compatible.

Las evaluaciones curriculares, psicolaborales y personales se realizarán entre 2 de diciembre al 27 de diciembre, y los resultados finales se publicarán el 15 de enero de 2025.