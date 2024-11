“Con todo lo de la depresión...”: Michelle Carvalho reconoció las consecuencias en su cuerpo de los múltiples eventos que ha tenido en el año

La modelo brasileña Michelle Carvalho, quien fuera la indiscutida triunfadora de la segunda edición chilena de Gran Hermano, ha tenido un 2024 espléndido, sobre todo luego de abandonar el programa de telerrealidad del “ojo que todo lo ve”. Sin ir más lejos, anoche recibió un galardón como “Rostro Revelación”.

Sumado a lo anterior, el pasado miércoles 30 de octubre, desde el centro comercial Costanera Center, la joven chica reality anunció que será embajadora de la marca L’Oreal Paris 2025, incluso será llevada a la capital francesa para el lanzamiento oficial.

No obstante, como no todo puede ser color de rosas, durante horas de esta jornada, Carvalho publicó mediante su canal de difusión de Instagram sobre las consecuencias en su cuerpo que ha traído consigo todos los eventos y proyectos laborales que tuvo en este segundo semestre.

“Chicas les quería contar algo... bueno con todo lo de la depresión y las cosas que aquello trae, comencé a perder mucho pelo”, aseguró la oriunda de Santo André, São Paulo.

“Ustedes conocían cuánta cantidad y volumen tenía, y ahora con las actividades y eventos hemos tenido que trabajar sobre aquello para entregarles diversidad en los looks a ustedes”, continuó.

“Me sentí soñada”

Frente a esto, la treinteañera confesó que una marca le ofreció ayuda para esta situación con su pelo: ”@beautystyle_salon_ me ofreció ayuda, y para probar y comenzar, me entregaron una coleta y extensiones que usé por primera vez anoche y realmente me sentí soñada”.