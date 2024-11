Edo Caroe repasa al Gobierno: “Como votante de Boric me puedo dar cuenta de las falencias que tiene como Presidente”

En el programa Radio Futuro, Palabras Sacan Palabras, estuvo invitado el comediante Edo Caroe, quien es uno de los números del humor confirmados para el Festival de Viña del Mar 2025.

Pero además de conversar de lo que será su rutina y repasar lo que fue su primera vez pisando la Quinta Vergara hace ocho años fue consultado sobre temas de contingencia, específicamente del caso de Manuel Monsalve, quien está cumpliendo prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de violación.

“Es una noticia terrible, no solo por el acto en sí mismo, sino por todo lo que lo rodea. Todo este halo grisáceo, como nebuloso, que se sabe, que no se sabe. Las imágenes van saliendo de a poco y cada vez se va poniendo más grotesco”, partió diciendo.

“Creo que viene a confirmar algo que ya todos estamos teniendo patente, que es la incapacidad del Gobierno de atender a la contingencia”, sentenció.

Señaló que “por lo general el electorado perdona cuando los mandatarios no son capaces de llevar a cabo sus promesas de campaña. Lo que uno no perdona o lo que lleva realmente a los Gobiernos a la debacle es que no sepan gestionar la contingencia”.

Edo aseguró que “ahí es donde creo que hay un problema enorme en este Gobierno”. “Todas las cosas que van surgiendo, creo que por una cosa generacional o por impulso, de carácter del Presidente, no son bien manejadas”, señaló.

“Yo voté por Boric”

“Habiendo yo votado por Boric, no soy de esas personas que lloriquean o que esperaba otra cosa. De las opciones que había, no podría decir ‘oh que arrepentido estoy’. No podría volver a ese punto de decir que votaría por Kast, no”, señaló.

“Como votante de Boric me puedo dar cuenta de las falencias que tiene como Presidente”, afirmó. Sobre el Gobierno, añadió que “creo que el gran problema es este impulso, casi infantil, en donde la contingencia empeora, donde pueden dispararse las patas sin ningún problema”, puntualizó.