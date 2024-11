Gissella Gallardo recordó episodio de abuso que vivió en gimnasio de Las Condes: “Quedé helada”

Este viernes, en un nuevo episodio del programa de farándula “Sígueme” de TV+, la periodista Gissella Gallardo reveló un terrible episodio de abuso que vivió hace algunos años al interior de un gimnasio al que acudía en Las Condes, según detalló, fue por parte de un personal trainer que sería “muy reconocido”.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando en el espacio hablaban respecto a las recientes declaraciones de la cantante Mon Laferte en el programa “Podemos Hablar”. Allí, en conversación con Julio César Rodríguez, el conductor del espacio, la artista desclasificó los episodios de abuso y acoso que vivió en el programa Rojo, por parte del conocido productor Jaime Román.

Fue en medio de esta conversación que Gissella relató su propia experiencia. Según dio a conocer, hace un par de años, ella misma sufrió un incómodo momento en un gimnasio al que acudía en Las Condes.

“A las víctimas de abusos les da mucho miedo. Una al principio no reconoce y no quiere creer que te están haciendo lo que te están haciendo. Y me pasó a mí, a mis 41 o 42 años”, contó de entrada la panelista.

En esa misma línea, recordó que fue hace un par de años cuando un personal trainer del gimnasio se propasó con ella.

Si bien la panelista no quiso ahondar en la identidad del sujeto, reveló que un día “por casualidad nos quedamos solos en la clase y empieza a decir que vamos a elongar y era como... Yo me sentía súper incómoda”.

Tras esta situación, Gallardo aseguró que optó por dejar las clases, y también, prefirió guardar silencio en el momento de los hechos. “Me quedé callada hasta que llamé a mi mamá y le dije: ‘te mueres lo que me pasó, este gallo como que me toqueteó entera’”, dijo.

PUBLICIDAD

Según describió Gallardo, en el momento que se sintió abusada, contrario a lo que podría pensar, quedó petrificada. “Quedé helada, no supe cómo reaccionar. Siendo que yo tengo un carácter súper fuerte y reacciono a las cosas”, sostuvo.

La conductora del programa, Julia Vial, aprovechó de compartir una reflexión en torno a la experiencia de Gallardo. “Por eso hay que tener mucha valentía para denunciar y jamás descartar (un abuso) de buenas a primeras, que es lo que está haciendo Mon Laferte”.