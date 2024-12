“Ocupo la energía en sobrevivir cada día”: Cata Pulido escribió emotivo mensaje a un mes de la partida de su hijo

Cata Pulido escribió emotivas palabras a sus seguidores y seguidoras en redes sociales a raíz de las decenas de mensajes de apoyo luego de la muerte de su hijo, Sasha.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el hijo mayor de la exrecluta de “Palabra de Honor” falleció a fines de octubre, quien se encontraba internado hace dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Dávila, donde llegó a estar en coma inducido.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, la actriz hizo un pequeño descargo tras haber compartido una publicación para conmemorar a su retoño.

“Ha pasado un mes. Aún no leo el libro de condolencias ni las tarjetas de las flores que llegaron a la iglesia”, confesó.

“Ofrezco disculpas por no responder a todos los mensajes, cartas, flores y maravillosa energía que nos han mandado. No tengo aún el valor de hacerlo. Soy valiente en muchas cosas, pero esta es la única que no he sabido afrontar valientemente”, explicó Pulido, dando a entender que aún está bastante afectada por la situación.

Eso sí, hizo un especial agradecimiento a las personas que le han dedicado un tiempo para mandarle una palabra de ánimo y apoyo en este momento tan duro, destacando “la inconmensurable empatía y el amor que me han mandado”.

Lo está dando todo para estar bien

En esa línea, Cata Pulido reveló que en estos momentos tiene puestas todas sus energías en estar bien e intentar sobrellevar la pérdida.

PUBLICIDAD

“Ocupo la energía en sobrevivir cada día, por mi otro cachorro y mi familia. Gracias infinitas a todos por cada gramo de energía positiva. No saben lo que me ha beneficiado”.

Para finalizar, la exchica reality agradeció las muestras de cariño que ha recibido León, su hijo menor, quien en estos momento se encuentra viviendo solo en Canadá.