Daniela Aránguiz niega filtración de correos de Maite Orsini a Valdivia y recibe dura advertencia de Claudia Schmitd

Tras la filtración de los supuestos correos electrónicos que Maite Orsini le habría enviado a Jorge Valdivia -lo cuales fueron revelados en Only Fama y Sígueme- el nombre de Daniela Aránguiz figuró como una de las sospechosas de dar a conocer dicha información privada entre su exmarido y la diputada.

De hecho, fue la panelista de su exprograma Zona de Estrellas, Claudia Schmitd, quien aseguró que Aránguiz fue la persona que entregó los correos a sus compañeros de Mega y TV+ (Mariela Sotomayor y Michael Roldán) en los respectivos programas donde trabaja actualmente.

“Existe la duda si Jorge Valdivia se lo dio antes de entrar a prisión a Daniela Aránguiz o si Daniela se lo sacó de algunas de sus computadoras o algo...Todo el país sabe que Daniela ha hecho lo imposible para destruir a Maite Orsini”, acusó la uruguaya.

Pero, la exMekano desmintió la imputación y aseguró que se trataba de una vil calumnia.

“¡Basta de falsedades! Yo no tengo nada que ver, no vivo con Jorge hace dos años y no tengo acceso a nada de sus cosas personales, así que no me metan en cosas que no tengo nada que ver, por favor”, recalcó.

Claudia Schmitd acusa a Aránguiz de filtrar correos

La uruguaya en tanto, quien hace tiempo viene demostrando que no tiene pelos en la lengua con nadie, insistió en sus dichos, aclarando que no es nada personal contra Aránguiz

“Yo voy a seguir manteniendo mi comentario... ojalá que no te salga el tiro por la culata y después tengas que asumir que el mail lo filtraste tú. Esperemos que no sea así”, indicó, recalcando la coincidencia que justo los correos los recibieran sus compañeros de trabajo.

“Es casualidad que el mail de la diputada Orsini, ¿a dónde llega? A Mariela Sotomayor, al lado de ella. ¡Oh, casualidad!”, señaló, sin agregar que el lunes Michael Roldán reveló otro correo en Sígueme, sentado al lado de Aránguiz.

Finalmente, le realizó un llamado a Jorge Valdivia, sugiriéndolo tomar acciones legales.

“Le voy hacer un llamado a Jorge Valdivia, si me está viendo desde la cárcel: Que si puede se comunique con la diputada Maite Orsini. Sería interesante que conversarán sobre esta filtración, porque se podría venir otro tipo de demandas y otro tipo de situaciones. Te la dejo ahí”, sentenció intimidante, consignó Tiempo X.