“Basura de persona”: Inspector Vallejo se llena de críticas por comentario sobre paternidad de Presidente Boric

El exJefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, José Miguel Vallejo, más conocido como “inspector Vallejo”, se lanzó con todo en su cuenta de “X”, con respecto a la noticia que el Presidente Gabriel Boric reveló la noche de este martes.

Y es que el Mandatario contó que se convertirá padre junto a su pareja Paula Carrasco y bueno, esto tuvo una mirada bastante particular por parte del expolicía y que le está costando una oleada de comentarios.

“¿S.E. “embarazado”? Es decir, su pareja. Un halo de ternura q le viene bien y q aminora las críticas duras. Como le ha ocurrido a la Dip. Cariola y la Mtra. Vallejo. Mientras, en el Chile real, a las embarazadas de a pie las balean en las calles”, escribió.

Lo empapelaron en las redes

“En los años oscuros de la dictadura cívico militar,las embarazadas eran torturadas,violadas ,asesinadas,tiradas al mar vivas,su sector, la ultra derecha aún guarda silencio con esas atrocidades!”; “Disculpa cuántas embarazadas baleadas me mandas el dato, gracias”; “Señor Vallejos, no me extraña de usted un comentario de esa magnitud, solo recordarle que en la época en que usted estaba en servicio activo, la policía de investigaciones dejaba harto que desear y reitero, usted era parte de ella. Quiere detalles?? Se la dejo ahí.”; “Eres una basura de persona. Tu comentario dice más de ti que de quien hablas”, son parte de los comentarios que le dejaron.

La revelación de Boric

Fue a través de su cuenta de Instagram que el Presidente contó la noticia de que se convertiría en padre por primera vez.

“La vida y sus bigbanes. Traerás a junio cada primavera, puntito 🌱. En tu espera, y siempre, daremos lo mejor de nosotros para que el Chile que toque vivir sea más justo y feliz. Te amamos”, escribió el Mandatario.