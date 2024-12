“Mejor cállese, mejor silencio”: Rodrigo Sepúlveda por críticas al Presidente Boric luego de anunciar que serán padres con Paula Carrasco

Durante este miércoles 4 de diciembre, el periodista de “Meganoticias”, Rodrigo Sepúlveda, se tomó la licencia, en “Radio Romántica”, de hablar respecto a ciertas críticas que ha recibido el Presidente Gabriel Boric luego de anunciar que, junto a Paula Carrasco, serán padres.

“El Presidente va a ser papá, pero en realidad Gabriel Boric va a ser papá; Paula Carrasco va a ser mamá, ese es el fondo”, así introdujo el comunicador su relato.

“Dos cosas les voy a decir. Primero... leí en Twitter (ahora X) –y lo hablaba arriba en el noticiero– por Dios que hay gente miserable en este país, tratando de hablar cualquier estupidez en vez de alegrarse por esta noticia . Cómo hay gente tan miserable que politiza el nacimiento de un hijo o de una hija”, continuó Sepúlveda.

“Hoy, Gabriel Boric Font y Paula Carrasco dan una noticia maravillosa para ellos, que van a ser papá y mamá. Yo he sentido una cantidad de basura sobre esta noticia preciosa, que es una bendición, que a mí de verdad que me da pena. En vez de aplaudir, de alegrarse, de tirar buena onda, de tirar buena vibra, meten cosas políticas en el nacimiento de una guagua... ¿qué es eso?”, agregó el periodista deportivo de 51 años.

Luego, lo comparó con su caso personal, el de su señora con sus hijas: “Es como inentendible. O sea, ser papá –yo hablo como padre, me imagino que es lo mismo traspasado a una mamá, a una mujer– es una locura, es una bendición, es una alegría tremenda. Yo, con mi señora, hemos disfrutado hasta el día de hoy a nuestras hijas”.

Respecto a esta mezcla entre peras y manzanas, Rodrigo señaló que “entonces, que a veces lo lleven a la política, que a veces lo lleven a pedirle al Presidente ‘ahora que vas a ser padre, piensa en tal ley‘... bueno, se verá con el camino, se verá con el tiempo eso. El ser padre no es que te haga ni mejor ni peor, pero te hace tener otra sensibilidad respecto a las cosas; también le puede servir mucho a él para la discusión de otras cosas, pero hoy no, hoy déjenlo que celebre”.

“Y acá hay que sacar el rótulo de Presidente, hay que sacarle la cinta presidencial. Acá hay que ponerle el nombre de un ser humano: Gabriel Boric Font y Paula Carrasco son dos personas que van a ser padres... con lo que le cuesta a tantas parejas en este país poder tener una guagua ”, siguió.

El comunicador quiso seguir argumentando en el punto: “Y hay gente que lo lleva para otro lado esto, a un aprovechamiento, a una discusión barata, a no comprender la felicidad de un ser humano. Cuando lo miraba arriba me daba pena y me daba rabia también: ¿Por qué? ¿Cuál es el fondo? ¿Ganar publicidad? ¿Ganar notoriedad? ¿Ganar ser trending topic? Mejor cállese, mejor silencio, que el otro sonría. ¿Por qué nos cuesta tanto permitir que el otro sea feliz y el otro sonría? ¿Por qué siempre hay que ponerle un poquito de barro? ¿Por qué cuando son las zapatillas blancas hay que bautizarlas y ensuciarlas? ¿Por qué cuando el pasto está verde hay que mandar un perro para que haga caca encima? Seamos un poquito más humanos”.

Por último, el también locutor radial le mandó buenos deseos a la pareja: “Mi discusión es el fondo de alegrarse cuando hay noticias bonitas de un tercero, no mancharlo. Desde esta humilde tribuna, el abrazo grande a Gabriel Boric y a Paula Carrasco, que sean felices y que disfruten de esta maravillosa noticia”.