“Sí me ha pasado que he tenido relaciones furtivas”: Millaray Viera se sinceró respecto a vivencias con amores secretos

La presentadora de televisión y actriz nacional, Millaray Viera, bajo el contexto de su más reciente tema musical –”Amor Fugitivo”–, ha estado promocionando su lanzamiento junto al cantante y productor chileno-uruguayo, Gonzalo Yáñez, por distintos medios.

En este sentido, esta tarde la exconductora de “Sabingo” (Chilevisión) dijo presente en el estudio de “FMDOS”, donde compartieron detalles de este nuevo hit, una canción inspirada –según ellos mismos– en esos amores que pudieron ser.

En conversación con Valentina Saini, los artistas ahondaron y se sinceraron respecto a si han tenido amores a escondidas. Además, se refirieron a la posibilidad de llevar a cabo shows en vivo para presentar este EP colaborativo.

Por su parte, Yáñez aseveró haber tenido amores fallidos, pero no furtivos. “Si hay cosas de las que me vanaglorio es que no ando haciendo cosas a las espaldas de nadie. Podría haber tenido un montón de amores equívocos, fallidos, pero fugitivo no necesariamente”, detalló el exguitarrista de “Los Prisioneros”.

En la otra vereda, la hija del fallecido cantautor uruguayo, Gervasio, reconoció que sí ha gozado de amores furtivos. ” No es que haya tenido una doble vida ni mucho menos, nunca de hecho. Pero sí me ha pasado que he tenido relaciones furtivas, no en público digamos ”, sostuvo la expanelista de matinales como “Muy Buenos Días” (TVN) y “Mucho Gusto” (Mega).

Por último, los músicos afirmaron que, sentimentalmente, sus corazones están bien. ”Yo tengo el corazón muy cuidadito, con mi mujer, llevamos más de 20 años y con mis hijos, todo bien”, señaló Gonzalo, mientras Millaray Viera también aseguraba que ella está bien.

Cabe recordar que en las últimas semanas han existido diversos rumores sobre una posible relación entre Millaray y Jorge Matte, posterior a que Vera compartiera románticos registros con él a través de su cuenta de Instagram.