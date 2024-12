“Siento que él va a fracasar”: Beto Espinoza y Mauricio Palma se refieren al humor de George Harris y su próxima parada en Viña 2025

Ya está el equipo casi completo para el Festival de Viña del Mar 2025, solamente faltan dos artistas por confirmar. Pese a esto, ya hay tres noches sold out en entradas: domingo 23, martes 25 y viernes 28 de febrero.

Y aunque los músicos y bandas son quienes hacen bailar y corear al público de la Quinta Vergara, los humoristas siempre son esperados por gran parte de la audiencia. En ese sentido, los seis comediantes que pisarán la tarima de la Ciudad Jardín serán George Harris, Chiqui Aguayo, Pedro Ruminot, Edo Caroe, Juan Pablo López y Pam Pam.

Pero como no todo puede ser color de rosas, hay uno de estos nombres que ha dado que hablar: se trata del standupero venezolano George Harris. Y es que ha estado en la polémica nacional por ciertos dichos de carácter político en contra el expresidente socialista Salvador Allende que publicó en un tweet: “Y por ahí hay un montón de gente que aún llora por Allende. ¡Qué pobreza de mente tan arrecha!”.

Las reacciones de humoristas chilenos

Bajo este contexto, Beto Espinoza, actor y comediante –recordado por su paso en “Morandé Con Compañía”– en conversación con Vasco Moulian en su programa “Con Dios Y Ley”, reconoció que Harris “es muy exitoso. Hace comedia social, crítica social”.

Eso sí, Beto dio su punto de vista respecto a los acentos humorísticos, confesando que “hace comentarios muy localistas sí. Yo lo he visto (...) El humor es subjetivo, a mí personalmente no me gusta, porque es un estilo que a mí personalmente no me gusta en el sentido que habla con terminología muy venezolana”.

“Hace una mofa y una crítica sin humor. Hace un comentario político directo, de Gabriel Boric también de Allende. Cuando tú haces humor político haces humor, primero que todo, pones en la balanza el humor y ahí va acompañado de la crítica a quién sea”, detalló Espinoza.

“ Si tú lo ves, te das cuenta que no hay humor. Yo como director siento que él va a fracasar ”, sentenció el exMCC.

En la otra vereda, uno de los comediantes confirmados para el Festival del Huaso de Olmué, Mauricio Palma, también quiso referirse al humor de George: “Hasta el momento parece un discurso y faltan chistes”, partió diciendo.

En conversación con “TiempoX”, el humorista político sostuvo que “ cuando tú hablas de políticas tienes que hacerlo chistoso, no reclamar nomás. Si no vas a escuchar un discurso de Camila Vallej o”.

“Espero que pueda ir construyendo un espacio más de buena onda, con el público chileno, con los contenidos, porque si nos habla de que solo vive en su discurso, en su mundo, y no quiere conectar en el fondo, eso es muy peligroso a la hora de enfrentar al Monstruo”, agregó.