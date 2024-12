“Me sentí pasado a llevar”: Joven abrió helado, tenía un tornillo en su interior y la empresa le dio tres cajas con el producto

Los helados son de los preferidos para muchas personas cuando hablamos de postres, más en época primaveral y veraniega... ¿qué mejor para capear el intenso calor?. Eso sí, un joven tuvo la mala suerte de toparse con un elemento peligroso al abrir el envoltorio de una paleta: un tornillo incrustado.

Específicamente, este desagradable momento lo pasó una familia de Coyhaique, Región de Aysén. El inesperado perno se encontraba al interior de un helado de la marca San Francisco, perteneciente a la empresa Carozzi.

Alonso Delgado masificó el video en redes sociales, en la plataforma china TikTok. En un tono humorístico, la familia narró el hecho, cuando Rafael le dio un mordisco al helado y se percataron del contenido.

“Le dije a Rafa que eso tenía que ser un hielo, y que tiene que esperar que derrita. Me dijo ‘no, mira, son números’. Y mi papá dijo ‘¿cómo van a ser números?’. Y efectivamente, eran los números del perno ”, sostuvo Alonso.

Frente a esto, la familia se contactó con servicio al cliente y, afortunadamente, recibieron respuesta: “Publico el video, en un día suma más de un millón de visitas. Ahí me contactan de Carozzi rápidamente pidiendo que borre el video. Yo dije sí, que no tengo problema en borrarlo, únicamente si es que llegamos a un acuerdo mutuo, porque esto no es posible”.

“A mí nadie me comunicó nada. Vino una representante de Carozzi de acá de Coyhaique, o de la distribuidora, no sé, y me trajo tres cajas de helado. Ahí fue cuando mi papá se enojó y dijo que no es posible. Que cómo nos van a intentar comprar con tres cajas de helado. O sea, ¿usted cree que yo voy a querer comer más cajas o helado de San Francisco después de lo que me trajo un perno?”, dijo sin tapujos.

El enfado por la respuesta de Carozzi

Desde la familia aseguran que desde la empresa no se han comunicado con ellos, pero que tampoco han realizado una denuncia ante el Sernac, porque quieren una compensación. “Y yo insisto, el conflicto principal de esto no era sacar plata. El tema era de risa, y no era sacar plata. Quizás que devuelvan un helado o productos de primera, bien. Pero después de que hayan llegado a mi casa sin previo aviso, dejándome tres cajas de helado en la mesa, así como ya ‘quédense callados y borren el video’, no me pareció correcto. Me sentí pasado a llevar ”, cerró Alonso.

¿Qué dicen desde Carozzi?

Como detalló el medio “The Clinic”, desde la empresa aseguraron que están llevando una investigación del caso: “Para San Francisco, la calidad de sus productos es de primerísima importancia. El proceso de fabricación de nuestros helados está regido bajo los estándares más altos respecto a inocuidad y calidad, traspasado a toda la cadena de abastecimiento”, aseveraron.

“Por esa razón tomamos contacto inmediatamente con el consumidor y esperamos acceder prontamente al producto para realizar la investigación y tomar las medidas en caso que correspondan”, sentenciaron.