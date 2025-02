Amiga de Denisse Campos, que estuvo presente en el altercado, salió en su defensa: “Pasó una noche detenida por algo súper injusto (...) A ella le pegaron”

Denisse Campos protagonizó un fuerte altercado en un bar de Viña del Mar, por el cual pasó una noche detenida y pasó a control de detención por amenazas simples contra personas y propiedad. Diversos registros se viralizaron y dejaron en evidencia un agresivo altercado.

Junto a ella había una mujer que la defendía, y ahora su amiga decidió alzar la voz.En un contacto con el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, Jessica Almonacid prestó su versión de los hechos.

“Yo estoy hablando acá porque estoy defendiendo a mi amiga, porque hay muchas especulaciones (...) Hay videos donde la golpearon, la maltrataron, la agredieron físicamente a Denisse Campos”, afirmó la amiga.

Ella partió comentando que el problema comenzó cuando le pidieron que bajaran los pies de la mesa y le solicitaron que se retiraran del local. La profesora afirmó que nunca realizaron tal hecho, y que un mesero le cambió el vaso de vidrio por uno de plástico.

Al especificar el momento que se inició el altercado, la amiga señaló que sucedió después de pagar la cuenta. Ahí es cuando Denisse comenzó a agredir verbalmente al trabajador, pero Almonacid contó que no muestran los tratos que habría recibido la gemela de Daniella Campos.

Denisse Campos y su amiga Captura: Contigo en la mañana de CHV

La supuesta agresión a Denisse Campos que no fue mostrado

Jessica fue consultada sobre el vaso y la silla que se ve que arrojó dentro del local, y comentó que fue la reacción que habría tenido cualquier amigo al darse cuenta que alguien cercano está siendo maltratado.

“Yo vi que la Denisse la sacaron del lugar, la sacaron tironeándola de los brazos, le pegaron, la mechonearon, la arrastraron por el suelo. Se rompieron los vidrios del local, y saltaron sobre la cabeza la Denise”, aseguró la amiga.

“La persona que nos atendió, le pegó a Denisse Campos. Yo veo que le están pegando, y la Denise me mira así como ‘ayúdame’ (...) Yo reaccioné, y obviamente le pegué con una silla es como reacciona cualquier ser humano... Yo vi cómo le pegaron a mi amiga. Le pegaron, lo arrastraron, eso no se ve en los vídeos”, añadió.

“Lamentablemente solo se ve la parte donde la Denisse agrede verbalmente y físicamente, pero no se cuando le sacaron la cresta a ella. ¿Dónde está la justicia? O sea, mi amiga pasó una noche (detenida), donde también deberían haber estado otras personas porque ella no fue la la única. El quilombo lo armaron ellos", continuó

“Pasó una noche detenida por algo súper injusto. No le pertenecía pasar a ella una noche ahí, sino que le pertenecía a las otras personas, quienes la arrastraron, a ella le pegaron, y le hicieron un montón de cosas que no se muestran. Entonces uno después ve un montón de videos donde aparece como ella la mala de la película. Algo que no fue”, contó la amiga de Campos.