Quillota: Un colectivo marca Tesla sorprende a los vecinos de la comuna

En las últimas horas, a los vecinos de Quillota, Región de Valparaíso, les ha impresionado un colectivo Tesla, la marca del empresario estadounidense Elon Musk, que circula por la comuna.

De hecho, mediante las redes sociales se han difundido registros del vehículo, perteneciente al recorrido 17, tomando y dejando pasajero, algo poco usual en el país para este tipo de servicios.

Como detalló BioBioChile, este vehículo es de la flota de la línea de Taxis Colectivos Los Gallos, que pertenece al Sindicato de Trabajadores Independientes de Taxis Colectivos LGDV de Quillota y que en noviembre de 2023 obtuvo su autorización de funcionamiento.

Frente a esta sorpresiva situación, el portal señalado contactó al sindicato para conocer más detalles de esta importante adquisición, no obstante, declinaron entregar una declaración, argumentando que están en proceso de testeo del vehículo. De esta manera, una vez que se supere esta etapa, entregarán toda la información a los medios de comunicación.

En la misma línea, desde el Ministerio de Energía confirmaron que este vehículo no forma parte del programa “Mi Taxi Eléctrico“, el cual entrega cofinanciamiento para el recambio de autos.

“Mi Taxi Eléctrico en Valparaíso está cerrado y cuando estaba abierto no postuló la marca Tesla”, sostuvieron.

Los comentarios en redes sociales

Como de costumbre, las publicaciones no demoran nada en llenarse de comentarios, y este inusual caso, fueron cientos de reacciones de los cibernautas que generó este colectivo marca Tesla. Aquí te dejamos algunos: “El otro día me tocó de Uber”, “Quillota le ganó a toda la región”, “En Italia se usan como taxis”, “Meo pedazo de corte”, “Creo que el pasaje cuesta 5 lks”, “Un hombre visionario”, “Puerto USB en vez de parlante”, “Es más económico tener un Tesla que un bencinero”, “Eso sí es prestar un buen servicio”, “Quillota be like”.