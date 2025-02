Día de San Valentín: Le roban el auto mientras realizaba una entrega de flores

El Día de San Valentín se convirtió en una pesadilla para un repartidor que realizaba la entrega de un ramo de flores en este fecha especial.

El insólito suceso fue en El Palomar, partido de Morón, Argentina y a plena luz del día. Además fue grabado por las cámaras de un programa de noticias que transmitía precisamente en la zona asediada por la inseguridad.

Mientras el reportero conversaba con José, un vecino de la zona que contaba sobre los robos frecuentes, se vio un vehículo acelerar de manera abrupta, evidenciando el mal momento del conductor.

"Sí, se me acercaron y me robaron. Recién venía a entregar unas flores acá y me robaron el auto”, comentó Beto, el hombre aún asombrado por la rápida acción del delincuente.

Delincuencia desbordada

En redes sociales varios reaccionaron sobre la inseguridad en ese localidad argentina donde se han reportado incluso protestas contra las autoridades.

“Casi a diario me pregunto, adonde va todo lo robado??? Nadie ve nada?? Motos y autos todos los días por docena", “Qué tipo de flores”, “Así está el país gente cuiden bien sus cosas”, opinaron.

Poco a poco se fueron sumando los vecinos con su denuncia sobre la inseguridad en ese localidad asegurando que al menos cada 20 minutos la delincuencia hace de las suyas.

“Es la misma banda”, comentó un vecino evidenciando la impunidad que reina en la zona.

Uno de los detalles que destacaron en plena transmisión de TV es que el repartido decidió completar la entrega de las flores pese al robo que sufrió. “Esto es insólito”, comentó el panelista desde el estudio.

Poco después la señal de LN+ confirmó que el hombre logró recuperar el auto. “No me lo esperaba, pensé que iba a hacer una entrega de flores normal esta mañana”.