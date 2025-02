“Este tema me hincha una parte del cuerpo”: José Antonio Neme perdió la paciencia con el comercio ambulante en Estación Central

Una fuerte crítica al comercio ambulante en Estación Central, específicamente en el sector de Toro Mazote, dio el conductor de "Mucho Gusto“, José Antonio Neme.

Durante un despacho realizado por Karim Butte, se evidenció que, a pesar de la instalación de estructuras de concreto y piedras, los vendedores informales continúan ocupando el espacio con carros, toldos y otros artículos.

Neme no dudó en manifestar su descontento al respecto, declarando que este tema le “hincha una parte del cuerpo”. Insistió en que el respeto por la autoridad y el Estado de Derecho es fundamental.

“Este tema me hincha una parte del cuerpo. No voy a entrar en esa discusión moral, no me van a llevar ahí ni porque me funen, ni porque me digan que soy malo. ¡No se puede y punto! La autoridad y el Estado de Derecho se respetan siempre“, partió exclamando Neme acerca del comercio ambulante.

El periodista agregó que “si la autoridad no permite el comercio ambulante ahí, no se puede. Si la vida es difícil o muy fácil, si llegó caminando, en nadando o en balsa, se verá caso a caso y cada persona intentará salir adelante como pueda con las herramientas que tiene, sino volverá a su país de origen, y si es de aquí buscará un trabajo”.

“Estación Central siempre fue un sector popular, pero no a este nivel, de clase media chilena tradicional que vivía ahí en la década del 40, del 50, del 60”, comentó Neme, quien se mostró preocupado por la situación actual. “¡La gente no tiene por qué convivir, ni chilenos ni extranjeros tampoco con esta basura, con esta mierda, con esta mugre!”, enfatizó, mostrando su indignación.

Por último, manifestó que “fíjate que alguien vino y necesita trabajar, entonces vende lo que sea y luego de vender da vuelta el aceite y deja todo lleno de grasa. No me parece, no estoy de acuerdo y yo no podría vivir ahí“.