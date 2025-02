Máximo Menem Bolocco publicó un tierno homenaje a su padre Carlos en el cuarto aniversario de su fallecimiento

Hace cuatro años, el exmandatario de Argentina, Carlos Menem, falleció a la edad de 90 años. Este 14 de febrero, se cumplió un nuevo aniversario y su hijo Máximo Menem Bolocco lo homenajeó en este día.

El heredero de Cecilia en vez de celebrar el Día de los Enamorados en sus historias, dedicó su única imagen para su padre Carlos.

Máximo publicó cinco imágenes junto a su padre, específicamente de su niñez con Carlos. En estas postales se aprecia el bautizo del pequeño, junto a su presentación en sociedad después de esta ceremonia.

De igual forma, Menem Bolocco adjuntó imágenes de un encuentro familiar junto a su madre, en donde Carlos jugó golf con él.

El joven acompañó estas imágenes con un pequeño emoticón de dos manos rexando, un corazón blanco y unas alas de ángel.

Historia de Máximo Menem Bolocco Fuente: Instagram @maximobolocco

El hijo de la Reina

A pesar de ser el hijo único de nuestra Miss Universo, el retoño de Cecilia Bolocco mantiene un perfil relativamente bajo. Las últimas noticias sobre Máximo Menem vinieron de la mano de su reciente relación.

A finales de 2024, no pasó inadvertido en redes sociales después de que su polola, Emilia Hidalgo , publicara un video en TikTok en el que se le ve cocinando una lujosa cena. El joven recibió numerosos halagos por parte de los usuarios de redes.

El video, que rápidamente se viralizó, muestra a Máximo preparando una sofisticada receta de Filete de Res con Aguachile, una combinación de ingredientes gourmet que dejó a los usuarios impresionados por su destreza en la cocina.

La publicación fue acompañada de la descripción de Emilia: “Yo solo pelé la palta”, destacando que fue su novio quien se esmeró en la preparación del plato

La reacción en los comentarios no se hizo esperar. Usuarios de TikTok no solo halagaron las habilidades culinarias de Máximo, sino que también hicieron referencia a su educación y personalidad. “No cabe duda que fue criado por una reina”, comentó una de las usuarias, refiriéndose al ejemplo que su madre, Cecilia Bolocco, ha sido en su vida.

Otros se sumaron con expresiones como “Máximo el príncipe de Chile” y “tan buen niño que es Máximo Bolocco”, reafirmando su admiración por el joven.