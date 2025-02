“Te quiero cada día más”: Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos celebraron la previa del 14 de febrero con romántica cena

En este Día del Amor, las parejas de la farándula salen a relucir sus parejas y a gritar su pasión a los cuatro vientos. Uno de ellos fueron Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos, quienes recientemente comenzaron este romance.

La pareja publicó una serie de imágenes durante una cena romántica, y ambos escribieron un tierno mensaje que acompañaba estos registros. “San Valentín (adelantado) Te Quiero Cada Día Más Amor”, escribieron este 13 de febrero.

“Al final del día, lo más lindo es ser felices”, escribió Montecinos en sus historias, y la cual fue respondida con un “Así es” de Sosa.

Historias de Sabrina Sosa Captura: Instagram @sosa_sabri

El hombre que le robó el corazón a Sabrina Sosa

En diciembre del año pasado, Sosa entregó una entrevista en LUN sobre este nuevo amor que llegó a su vida, el cual comenzó en noviembre. “Él me pidió pololeo. El ‘cómo fue’ lo guardo para nosotros. Pero, en todo caso, pienso que la mujer también puede hacerlo, no me hubiera molestado para nada dar ese paso”, señaló.

Si bien el amor llegó hace poco a sus vidas, ellos se conocen hace muchos años gracias a amigos en común. “La verdad es que estoy muy feliz, llegó la persona ideal para mí y lo más loco de la historia es que éramos amigos hace un par de años. Y nunca imaginé cómo se daría la historia”, reveló.

“De la noche a la mañana”, llegó el amor a los tórtolos, tan así que no tiene idea cómo llegaron a verse con otros ojos. “Fue por ambas partes el cambio y descubrimos que detrás de esa amistad, estaba un gran amor. Como nos conocíamos de antes, se dio todo muy rápido”, agregó.

“Después de tantos años sin pareja ni pública ni en privado (todos estos años conocí a otras personas pero no avanzaba más allá), en este caso la conexión es tan fuerte que dije veamos... sumado a que Joaco es un 10 conmigo, no tuve dudas. Es muy linda persona”.

Ella fue conquistada debido a que él la cuida “me protege, me da mucha confianza, es cariñoso, maduro, decidido, está atento a todo. Él tiene unos años menos que yo (29) y yo 35, pero es muy resuelto y hay algo que me encanta: cuando voy a hacer algo, él ya lo hizo por mí y eso demuestra su madurez, que es una persona con quien uno puede contar”.

“Todo pasa en el momento indicado. Me encanta volver a creer en el amor... quería hacerlo hace mucho. Pero no es algo que ocurre así no más, uno tiene que darle tiempo a sanar emociones, porque me daba miedo sufrir. Entonces, por más que quería, no estaba lista antes para volver a hacerlo. El conocernos, marcó una gran diferencia”, cerró Sabrina Sosa.