“Es creación de Dios”: Padres de Dani Ride comentan qué les hizo cambiar de opinión respecto a él

En horas de esta velada nocturna, mediante su perfil de Instagram, Dani Ride, el cuestionado artista chileno que representará al país en la competencia internacional con su canción “Infernodaga”, compartió el cuarto capítulo de un espacio de diálogo que creó junto a sus padres para conversar sobre la historia detrás de su hit musical.

Además, como el mismo artista lo señala, esta instancia surgió para “generar conciencia de qué es lo que viven muchas familias producto de lo que nos enseñan en algunas instituciones eclesiásticas”.

Y en este episodio, Dani Ride le preguntó a sus padres qué fue lo que hizo que cambiaran de opinión respecto a él.

Por su lado, su madre, Susana, comentó que “cuando supe todo esto, yo le conté a mis profesores... me dijeron ‘tienes dos opciones: aceptar a tu hijo o rechazar tu propia sangre y carne’”.

“Yo quería dejar todo. Dentro de mí quería dejar morir a Susana: fue fuerte”, siguió la mujer.

“Fueron personas idóneas que se cruzaron en mi camino pero en el momento preciso, porque ellos fueron los que me abrieron realidad mi mente”, aseguró.

En la otra vereda, su padre, llamado José, confesó que “en mi caso, fue el versículo bíblico y me hizo decir ‘bueno, el Dani es creación de Dios’. Yo vi una película, ‘Plegarias por Bobby’ y me hizo pedazos”.

“Hice que la viera la Titu y mi suegra: lloraron conmigo, para qué te digo. A mí lo que me dolió es que el niño no tuvo un final feliz y fue por culpa de la odiosidad de la religión, entonces yo dije ‘no, mi hijo no va a ser así, no va a terminar así’. Me he esforzado muchísimo para estar contigo”, afirmó el hombre.

Frente a esto, Dani Ride dijo que “ver cómo ustedes pusieron por delante el amor de padres antes que una creencia y una creencia que terminamos dándonos cuenta que era en base a la ignorancia”.

“Todos somos iguales; todos vamos a ir a donde tenemos que llegar, más tarde o más temprano”, finalizó así la madre del cantante.