“Para quienes opinan sobre mi delgadez”: Mariana Loyola aclara dudas respecto a su físico

Hace días atrás el nombre de la actriz Mariana Loyola salió a la palestra, luego de unas declaraciones realizadas por Gonzalo Valenzuela en los Premios Caleuche. Ahora, nuevamente tuvo que salir a defenderse de comentarios odiosos.

PUBLICIDAD

Esto, porque cibernautas cuestionaron su peso físico, por lo cual decidió poner los puntos sobre las íes.

A través de una publicación en Instagram se tomó la molestia de aclarar ciertas dudas que tenían algunos respecto a su estado físico.

“Para quienes preguntan u opinan sobre mi delgadez, les cuento que estoy preparando un personaje para una ficción”, señaló.

Pero, dejó en claro que no se trata de una dieta a tontas y a locas, ni en base a productos “mágicos”, sino que todo controlado con especialistas.

“Hay un equipo increíble detrás de este proceso: nutriólogo, kinesiólogas, personal trainer y catering especializado. Ya van cinco meses trabajando en ello”, recalcó.

“Mi salud y energía están muy bien, y todo ha sido sumamente profesional. Gracias siempre por el cariño y la preocupación”, sentenció.

PUBLICIDAD

Los cambios de Mariana Loyola

Al igual que varios artistas internacionales que han forzados bajas o subidas de peso para desarrollar sus personajes de ficción, Loyola también ha llevado su cuerpo al límite en favor de su trabajo como actriz.

Así fue el caso de su personaje en la teleserie Machos y la película Cachimba, de Silvio Caiozzi.

“Siempre estuve en una talla que no era adecuada para la televisión, que debió ser 36 o 38, gente muy flaca y generalmente pequeña...Yo tenía 28 años y era Caiozzi, el gran director de cine de Latinoamérica, teniendo un protagónico, con un personaje y un guion precioso, obvio que acepté, no lo pensé; no sé si lo hubiera hecho con otro director. Y era las técnicas para engordar y adelgazar de esos años, tipo ‘come pan’, que no son como las de ahora. Nunca me he arrepentido de hacerlo”, contó tiempo atrás a La Cuarta.